蛋蛋痛、睪丸痛怎麼辦？醫指６可能，久坐也會，４情況速就醫！

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最常見的：精索靜脈曲張程威銘醫師指出，睪丸疼痛除了外傷、撞擊外，也有可能因翹腳、久坐壓迫睪丸，而最常見的問題就是「精索靜脈曲張」。醫師解釋，睪丸一帶有三套靜脈系統，受到姿勢、勃起等影響，可能使得其中幾套原本會將血液引回體內的靜脈血管，出現逆流、積血等情況，像是許多剛認識新對象、牽個手就有反應、勃起時間太久的「約會症候群」就相當常見，而久坐不動也是常見的原因之一。
精索靜脈曲張常見會讓睪丸溫度提高，較輕者休息一下可恢復，較嚴重者也有可能疼痛過久、甚至影響生孕，需透過手術進行改善。手術治療會是將其中出現問題的靜脈系統阻斷，一般而言不會影響生孕，在手術後原本可能影響生孕的風險也可獲得改善，患者普遍造精功能在三個月內會逐漸恢復，後續依照醫囑持續追蹤即可。
其他相較少見的：其他睪丸疼痛相較少見的原因，也有可能為細菌感染、睪丸扭轉、睪丸癌等。程威銘醫師指出，睪丸或副睪丸的細菌感染，常見於不當的性行為或小便沒尿乾淨，使得細菌從尿道口入侵至睪丸或副睪丸，易出現紅腫熱痛的症狀，常見是痛到碰都碰不得。睪丸扭轉則常見於年輕男性，疼痛往往來得非常突然且劇烈，此為急症需立即急診治療，以避免睪丸壞死、嚴重恐需切除。睪丸癌也常發生在較年輕的男性身上，通常不會有疼痛症狀，但因腫大受腿部壓迫就有可能出現疼痛，而因體積變大往往可能讓年輕男性沾沾自喜，這點需留意，若有發現相似情況應盡早就醫檢查。
痛的其實不是睪丸：除此之外，也有可能痛的其實不是睪丸，而是如骨盆底肌等周邊肌肉正在疼痛，但因距離睪丸太近使得感受誤辨，又或者是肌肉疼痛延伸至睪丸，這種情況也常發生在久坐族群身上。
蛋蛋痛、睪丸痛怎麼辦？醫：休息觀察，盡量什麼都別做。
程威銘醫師表示，睪丸疼痛除了受到撞擊之外，通常不會有什麼太大的問題，建議可先加以防範，例如避免久坐、翹腳，若因工作等原因需久坐，建議可設定個鬧鐘，約半小時起身一次上個廁所或倒個水。疼痛症狀出現時，可觀察症狀及是否有某個特定姿勢會引起疼痛、是否有哪個姿勢可以減緩，若遲遲無法改善，可服用消炎止痛藥或隔著衣物冷敷，盡可能別有其他多餘的舉動，以免不必要的刺激。
蛋蛋痛、睪丸痛何時需就醫？醫指４情況應盡早檢查！
若是疼痛症狀無法改善，或是疼痛已經造成困擾，亦或出現頻尿、血尿、噁心、想吐等其他症狀，發現體積變大、變硬等，便建議盡早檢查為佳。而若是發展很快、很突然、劇痛、非悶痛的就建議直接至急診，以免為前述提到的睪丸扭轉。上述這類情況就建議別再繼續觀察，以確保睪丸安全。
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