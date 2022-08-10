美食擺中間「親情拋兩旁」！金剛猩猩父子為吃的拚了

臺北市立動物園金剛猩猩兄弟「Jabali」和「Ringo」活潑好動，喜歡找爸爸「迪亞哥」玩耍，但面對美食卻即刻變身小忍者，東躲西藏巧妙運用嬌小靈活身型，爭搶品味美食優先權。快要2歲的金剛猩猩兄弟，已經不會一直黏在媽媽身邊，開始和爸爸有更多的互動，膽大的「Jabali」甚至會嘗試搶爸爸「迪亞哥」身旁的食物，雖然大多時候都以失敗收場，但身形還嬌小的他，只要拿到食物，總是可以靈活的找到地方大快朵頤。
臺北市立動物園在照養群體生活的物種時，總會想盡各種方法讓群體中的每個個體都可以得到足夠的營養，不論是在活動場的各處分別擺放、拋投食物，或是利用各種行為豐富化裝置藏食物，都是為了避免少數個體過度強勢取食。金剛猩猩保育員某次在屋頂投食時，就觀察到Jabali拿到一顆番茄後，用迅雷不急掩耳的速度翻身躲過阿姨Iriki的搶食，當時貪心的Iriki因為動作不夠靈活，還把自己手中抱持的食物掉了滿地，又讓Jabali趁隙多找到一大塊西瓜。在金剛家族的群體互動中，保育員常常都可以觀察到，如同間諜動作片般情節的互動行為。
金剛猩猩的生態習性是以群體生活為主，在每個家族中都會有一個主要雄性(Alpha male)，他的背部毛色會呈現銀白色，所以又稱他們為銀背大猩猩。在群體中主要雄性因為體型優勢，通常會成為最強勢的個體。在臺北市立動物園的金剛猩猩群中的主要雄性迪亞哥，雖然是群體中體型最大的個體，但因為家族共同育幼本能，在休息時間他常成為兒子們的大型玩具，在他身旁跳上跳下，雖然只要保育員拿著食物出現，迪亞哥還是會不敵美食誘惑，轉頭離開兒子們，搶在第一時間拿到食物，Jabali和Ringo兩兄弟雖然未必能拿到很大很完整的食物，但利用相對的嬌小體型優勢，卻可以找到散落在較隱密地點的食物，有時候甚至可以比成年個體找到更多食物。
有空不妨一起到動物園看看金剛猩猩迪亞哥的自在育幼策略，說不定也可以讓平常緊繃的生活壓力得到釋放。（編輯：李惠婷）