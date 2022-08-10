美食擺中間「親情拋兩旁」！金剛猩猩父子為吃的拚了

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▲金剛猩猩全家福。（圖／臺北市立動物園提供）

▲金剛猩猩群中的主要雄性迪亞哥，在休息時間常成為兒子們的大型玩具。（圖／臺北市立動物園提供,詹德川攝）

▲迪亞哥：你乖，去找哥哥玩好不好？，Ringo：不要，爸爸不陪我玩我就不起來！（圖／臺北市立動物園提供,詹德川攝）

▲Jabali：食物都是我的！（圖／臺北市立動物園提供,詹德川攝）