2狗半小時報警16次！警察登門「問真相」傻眼：這不可能
2019年2月，美國明尼蘇達州萊克維爾（Lakeville,Minnesota）警察局度過了奇怪的一天，當地的911（等同台灣110）接線生不斷接到來自同一個號碼的電話，可電話中沒有傳出任何人聲，僅在背景中聽到幾聲犬類嚎叫就掛斷，接線員遇到這情況必須回電確認，若仍無法得知確切情形，就必須派員到現場查看，可到達現場後，警方卻對眼前的景象哭笑不得。
因擔心電話中的人處於無法說話或有生命危險的情況，接線員經由電話訊號找到地址，並派兩名員警前去調查。在驅車趕往的路途中，911那又接到了3通來電，而電話中同樣沒有任何人類的聲音，只有狗狗在背景音中吠叫。
警員到達現場後，確認此戶住家中沒人，可相同號碼的電話不斷打來，於是警察果斷聯繫房主，得到許可後進入屋內仔細檢查。進屋後並沒有看到預想中的可怕場景，僅有兩隻興奮的米克斯「雷米（Remy）」和「轟炸機（Bomber）」，牠們看到陌生人進屋後略顯緊張，但態度仍相當友好。
在搜查過後，警方在桌上發現一台被遺留的手機，於是他們終於知曉整件事的起因。因為手機將911設定為緊急呼叫，用意是遇到緊急危難時不需多花時間按3個鍵，僅按1顆快捷鍵即能報案，而這次按上這顆快捷鍵的卻是這兩隻狗，也許是用爪子，也可能是用鼻子敲擊螢幕。
主人得知此事後不敢相信，直到聽到接線生留存下來「寂靜中夾雜幾聲吠叫」的電話錄音，主人終於相信。後續也將手機拿到通訊行檢查，確認並無故障，故整起事件的主因可能就是這兩隻狗狗想刷存在感，想討零食、討抱抱吧！也提醒眾人要將手機放在寵物無法觸碰的地方，一方面確保不會被牠們啃壞，一方面也能避免文內事件再次發生！（編輯：李惠婷）