晶華酒店開賣「熟食冷肉起司盤」！如畫般擺盤看了好餓

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食冷肉盤的歷史最早可追溯至15世紀的歐洲，當時保存肉類食物的方法多半是採用風乾、煙燻或鹽漬，食用時僅需取出切片、即可搭配起司、麵包、或是佐酒入口，成品風味強烈、香氣獨具，至今一直是歐美飲食文化中、搭配紅白酒食用的開胃前菜首選。
晶華酒店也推出由Robin’s Grill主廚蔡明哲精心打造的「繽紛冷肉起司盤」，精選口味層次豐富、嚐來鹹香開胃的西班牙伊比利臘腸及火腿、黑胡椒牛肉片及美式沙拉米等熟食冷肉，搭配滋味濃郁、別稱藍紋起司的英國斯蒂爾頓起司，以及荷蘭艾登起司和義大利帕瑪森起司，點綴上色彩鮮艷的各式堅果和酸甜果乾，最後附上搭配食用的蘇打餅乾，宛如藝術品般的繽紛冷肉盤除了味美下酒外，視覺吸睛的程度更是滿分。
台北晶華酒店這次也同步推出「夏‧酒菜」美食住房專案，房客可入住17坪的雲天露臺客房、在房內享用4人份的「繽紛冷肉起司盤」以及4瓶香醇紅酒，每房4人每人1,995元起。炎熱的夏天，擺得熱鬧繽紛、用料精緻豐美的冷肉盤配上冰涼酒品，絕對讓人胃口大開、暑意全消。即日起至8月31日於晶華酒店二樓的上庭酒廊提供內用，「晶華美食到你家」美食平台則提供外帶服務，兩人共享組合每份1,280元，四人同享組合每份2,380元。內用可搭配由侍酒師精選的五款美國加州Woodbridge系列紅白酒，單杯299元，三杯699元，五杯999元。
另外，承億集團攜手高雄市立圖書總館打造全新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」，即將以全台首見新型態的「城市度假酒店」在旅宿市場亮相，8月1日正式宣布開賣後便引發網路熱烈討論，特別是位於24樓、全球唯一高空懸挑透明的無邊際泳池更是一大亮點，徜徉在泳池裡就像漂浮在空中，俯瞰高雄市景與天際線，傍晚時分還能欣賞美麗的西子灣夕陽絕景。
Klook今（10）日接力在官網開賣「承億酒店TAI Urban Resort」獨家一泊三食方案，包含早餐、下午茶，以及午餐晚餐任一，最低只要8,888元就能入住海景雙人房，指定房型平日入住還加贈4杯調酒。
「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案包含自助早餐與英式下午茶，以及午晚餐二選一，入住旅客可以選擇在「日全食O Day」主題自助餐廳用餐，或到24樓無邊際泳池邊的和風洋食餐廳「酉名酉丁」，享用日式烤物串燒搭配日式清酒，感受師傅直接在你面前現烤的獨特體驗，或是直接到泳池池畔酒吧「RAR BAR」用餐，在高空夜色氣氛薰陶下，邊體驗科技迷幻風格邊享用酒吧輕食，餐後還能小酌幾杯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！