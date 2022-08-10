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晶華酒店開賣「熟食冷肉起司盤」！如畫般擺盤看了好餓

▲台北晶華酒店即日起內用外帶同步推出「繽紛冷肉起司盤」，內容包含西班牙伊比利火腿與臘腸、黑胡椒牛肉片、艾登乳酪、帕馬森起司、胡桃、杏桃乾等近十款美味食材。（圖／晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店即日起內用外帶同步推出「繽紛冷肉起司盤」，內容包含西班牙伊比利火腿與臘腸、黑胡椒牛肉片、艾登乳酪、帕馬森起司、胡桃、杏桃乾等近十款美味食材。（圖／晶華酒店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-10 11:48:132022-08-10 11:48:18

近來在美國社群媒體火紅、掀起一陣IG打卡風潮的「Charcuterie Board 熟食冷肉起司盤」，現在在台灣也能吃到了！台北晶華酒店即日起澎湃開賣，包括酒店二樓的上庭酒廊和「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，推出沁涼開胃的「繽紛冷肉起司盤」，內容包含西班牙伊比利火腿與臘腸、黑胡椒牛肉片、艾登乳酪、帕馬森起司、胡桃、杏桃乾等近十款美味食材，可供2至4人享用，每份1,280元起。

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「熟食冷肉盤 Charcuterie Board」在Google「全球2021年搜尋排行榜」中的食物類別清單中名列前茅，一幅幅如同畫作般、以各式冷肉、起司、堅果、果乾與餅乾等食材排列組合而成的繽紛美味，讓人食指大動。據說這股風潮最早是來自一位美國的網紅--Marissa Mullen (@marissamullen)，她率先將不同的熟食冷肉結合各式起司與堅果、在木質餐板上排成一盤盤藝術創作並上傳至網路，吸睛的照片引起其他歐美網紅與餐廳主廚的效法，紛紛開始自行創作並上傳照片，帶起了這股藝術冷肉盤的風潮。

食冷肉盤的歷史最早可追溯至15世紀的歐洲，當時保存肉類食物的方法多半是採用風乾、煙燻或鹽漬，食用時僅需取出切片、即可搭配起司、麵包、或是佐酒入口，成品風味強烈、香氣獨具，至今一直是歐美飲食文化中、搭配紅白酒食用的開胃前菜首選。

▲台狽晶華酒店「夏‧酒菜」美食住房專案，入住17坪的雲天露臺客房、可享用4人份的「繽紛冷肉起司盤」以及4瓶香醇紅酒。（圖／晶華酒店提供）
▲台狽晶華酒店「夏‧酒菜」美食住房專案，入住17坪的雲天露臺客房、可享用4人份的「繽紛冷肉起司盤」以及4瓶香醇紅酒。（圖／晶華酒店提供）
晶華酒店也推出由Robin’s Grill主廚蔡明哲精心打造的「繽紛冷肉起司盤」，精選口味層次豐富、嚐來鹹香開胃的西班牙伊比利臘腸及火腿、黑胡椒牛肉片及美式沙拉米等熟食冷肉，搭配滋味濃郁、別稱藍紋起司的英國斯蒂爾頓起司，以及荷蘭艾登起司和義大利帕瑪森起司，點綴上色彩鮮艷的各式堅果和酸甜果乾，最後附上搭配食用的蘇打餅乾，宛如藝術品般的繽紛冷肉盤除了味美下酒外，視覺吸睛的程度更是滿分。

台北晶華酒店這次也同步推出「夏‧酒菜」美食住房專案，房客可入住17坪的雲天露臺客房、在房內享用4人份的「繽紛冷肉起司盤」以及4瓶香醇紅酒，每房4人每人1,995元起。炎熱的夏天，擺得熱鬧繽紛、用料精緻豐美的冷肉盤配上冰涼酒品，絕對讓人胃口大開、暑意全消。即日起至8月31日於晶華酒店二樓的上庭酒廊提供內用，「晶華美食到你家」美食平台則提供外帶服務，兩人共享組合每份1,280元，四人同享組合每份2,380元。內用可搭配由侍酒師精選的五款美國加州Woodbridge系列紅白酒，單杯299元，三杯699元，五杯999元。

另外，承億集團攜手高雄市立圖書總館打造全新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」，即將以全台首見新型態的「城市度假酒店」在旅宿市場亮相，8月1日正式宣布開賣後便引發網路熱烈討論，特別是位於24樓、全球唯一高空懸挑透明的無邊際泳池更是一大亮點，徜徉在泳池裡就像漂浮在空中，俯瞰高雄市景與天際線，傍晚時分還能欣賞美麗的西子灣夕陽絕景。

Klook今（10）日接力在官網開賣「承億酒店TAI Urban Resort」獨家一泊三食方案，包含早餐、下午茶，以及午餐晚餐任一，最低只要8,888元就能入住海景雙人房，指定房型平日入住還加贈4杯調酒。

「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案包含自助早餐與英式下午茶，以及午晚餐二選一，入住旅客可以選擇在「日全食O Day」主題自助餐廳用餐，或到24樓無邊際泳池邊的和風洋食餐廳「酉名酉丁」，享用日式烤物串燒搭配日式清酒，感受師傅直接在你面前現烤的獨特體驗，或是直接到泳池池畔酒吧「RAR BAR」用餐，在高空夜色氣氛薰陶下，邊體驗科技迷幻風格邊享用酒吧輕食，餐後還能小酌幾杯。

▲Klook獨家販賣「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案，午餐或晚餐則可選擇在無邊際泳池邊的風格酒吧餐廳用餐。（圖／Klook提供）
▲Klook獨家販賣「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案，午餐或晚餐則可選擇在無邊際泳池邊的風格酒吧餐廳用餐。（圖／Klook提供）
▲在高空懸挑無邊際透明泳池池畔「RAR BAR」酒吧用餐，體驗科技迷幻風格。（圖／Klook提供）
▲在高空懸挑無邊際透明泳池池畔「RAR BAR」酒吧用餐，體驗科技迷幻風格。（圖／Klook提供）
▲承億酒店一泊三食方案，旅客可選擇雙人或四人房，四人房一泊三食最低11,888元，週一到週四入住還加贈RAR BAR調酒兌換券。（圖／Klook提供）
▲承億酒店一泊三食方案，旅客可選擇雙人或四人房，四人房一泊三食最低11,888元，週一到週四入住還加贈RAR BAR調酒兌換券。（圖／Klook提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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