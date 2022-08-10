韓國網紅超哈台！辣穿比基尼灌高粱 台網嗨：酒量很好
網紅「韓國女生Judy」以火辣身材、甜美臉蛋走紅，個性開朗大方的她，喜歡在YouTube跟粉絲分享日常，頻道更擁有17萬訂閱數。曾在台灣生活的她，也時常會在影片中增加一些台灣元素，以及參雜一些中文，令許多台灣粉絲感到親切。日前她在頻道釋出新影片，只見Judy穿著比基尼，帶高梁來到海邊喝酒，性感身材讓網友看到凍未條。
YouTuber Judy在8日發布一則新片，只見她穿著紅色比基尼，露出渾圓飽滿的超兇上圍及深溝，讓人不知眼神該往哪擺，個性大方不做作的她，在影片開頭就將自己上半身胡亂擠上防曬乳，當擦到背部時，她還無奈的說「沒有人幫我在背上塗防曬霜」，不過最後還是艱難完成，讓網友直呼「好可愛呀！」影片中她也拿起自拍棒下海玩水，一陣陣海浪打在身上險些走光，也讓她大喊「泳衣好像要掉了」。
接著Judy回到海灘上後，竟拿出台灣人最熟悉的「金門58度高梁酒」，她也不藏私的透露，加上梅汁和柳橙汁喝起來別有一番風味，也讓她直呼「這樣喝真的很爽口，很好」，除了喝酒她也配上三角飯糰，豪邁的邊吃邊喝，自然的模樣相當惹人喜愛。
影片一出，也讓許多台灣紛紛熱情留言「Judy不只身材好，吃不胖，而且臉蛋越看越好看，說話動作也很可愛，很陽光的女孩，我喜歡！！」、「台酒真的必須要找Judy業配一下了，每次看到Judy喝酒的樣子，都感覺相當好喝」、「滿滿福利的一集，Judy又拯救了世界，世界又和平了」、「身材很讚，而且人又大方，更重要的中文又說的很好！」