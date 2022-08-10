林智堅論文門記者會懶人包！「6重點」惹眾驚：這是自爆

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1、林智堅表示自己是受害者
2、分享求學心路歷程
3、說明民調為自己所提供，沒有民調余先生無法寫出論文
4、論文事件跟市長執政能力無關，不應相提並論
5、台大突然召開記者會說明此事，於林智堅有被突襲的感受
6、蘇宏達未審先判，無視林智堅提供的證據
網友對此回覆「學位被取消不去法院提訴訟，跑來開記者會說自己受害者」、「什麼奇妙的邏輯XDD」、「比我想像中的還要...嗯.....」、「第5點真的太離譜了，真的」。
林志堅記者會中「民調為自己所提供，沒有民調余先生無法寫出論文」這般言論，更引起眾人熱議，「光第三點就知道不會寫論文」、「看來，沒真的寫過論文，唉」、「提供數據不代表你能抄，我的抄人」、「第3點完全避開解釋論文內容雷同」、「第三點就自爆完全沒有寫論文的基本觀念」、「第三點，很明顯沒寫過論文才會這樣說，又自爆」。
面對排山倒海的言論，林智堅除了大動作召開記者會，也在臉書發表長篇文章，再三強調「如果陳明通老師當初沒有提供他2月份的初稿給余正煌，今天不會坐在這裡，儘管有人證、事證，但台大完全不採用」，質疑未審先判，他無法理解與接受台大做出這樣審定。且林智堅８日已請律師寄e-mail到台大，表示可在本週四上午或週五下午到學倫會陳述意見，準備到學校說明，卻在9日早上被突襲，故感到難以接受，完整內容請點此連結。（編輯：李惠婷）