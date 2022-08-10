快刪！7款App「惡意詐取」用戶金錢 下載量超高多人受騙
如今是數位時代，許多民眾的電腦與手機都會下載許多方便好用的應用軟體App，不過要小心，有團隊刻意製作惡意App誘騙用戶的個人資料，甚至會擅自替用戶訂閱高額服務，而且這些App的下載量還都很高，若民眾不注意檢查，甚至可能每月按時繳帳單都不知道自己當了冤大頭。
根據科技媒體《MacObserver》報導，有獨立研究人員發現，Apple（蘋果）App Store上有7款惡意App，透過不正當的方式，讓用戶下載不必要的可疑資料，還會誘騙或擅自替用戶訂閱高額服務，並且讓用戶信箱替其發送垃圾郵件，創造出虛假的大量好評與App非常熱門的假象。
這7款惡意App分別是「PDF Reader for Adobe PDF Files」、「Word Writer Pro」、「Screen Recorder」、「Webcam Expert」、「Streaming Browser Video Player」、「PDF Editor for Adobe Files」、「PDF Reader」。
可以看見他們都是偽裝成工具型App，事實上這幾款App都曾經擠進App Store上的熱門百大，而「PDF Reader」更一度是「教育類」熱門下載排行榜單的第一名，受害者真的很多。
獨立研究人員指出，這7款App雖然偽裝成不同的公司提供，但其實都來自中國的同一個開發團隊，乍看下好像合法，連App Store的審查團隊一度都被騙了。目前這7款App均已被App Store下架，然而如果你曾經下載過，還是必須自己手動從電腦中刪除，免得繼續被誘騙訂閱昂貴服務。（編輯：倪浩軒）