名家論壇》錢震宇／一人毀全黨的林智堅

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為何能引起共鳴，我認為有幾個重點。相較過去被認為是選舉抹黑的案例，林智堅的論文抄襲事實明確，而且沒有牽涉高深的學術理論，甚至連錯字、英文、標點符號都雷同，這已經是誇張的；沒想到，林智堅用盡一切來圓謊，先是說這是他借資料給余正煌看的，後來又說這是陳明通授意他這樣做的。
做錯事是一回事，但不敢承認做錯事還硬拗，才會被人看不起。
事實上，林智堅是否抄襲論文，一般民眾多少都有心證。不過，即便有心證，還是要等台大把一切資料蒐集完畢，並要求相關人士說明後，交由審定委員會判定，經過多位審定委員認定後的結果，才是一個負責任且程序完備的事證。如今心證、事證都已確定，大家都有共識，林智堅就是抄襲。
結果林智堅不是向外界鞠躬道歉，也不是對於影響台大校譽感到遺憾，而是抱怨被台大突襲，他「昨天凌晨」發mail跟台大說他要去說明，結果台大今天就開記者會，然後說自己是受害者，指控這就是國民黨在背後操控，甚至說這是為了掩護中共軍演。荒唐至極，不敢相信這話竟然出自於執政黨的口中。
校有校譽、人有名譽。台大校長管中閔說，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對。我相信，不管是不是台大人，對於台大發生這樣的事情，甚至被民進黨侮蔑成有政治目的，都難以接受。今天不管人是誰，我們看的是他有沒有抄襲、欺騙、造假，這是是非黑白，更是學術倫理的千秋風骨。
從一個學校校長的發言可以看出那個學校的校風，同樣的從一個黨的黨主席發言可以看出那個黨的水準。民進黨主席蔡英文第一時間說智堅辛苦了，罔顧事實，決定力挺抄襲仔，那就注定了民進黨的命運要跟林智堅綁在一起。如今民進黨為了一個人竟抹黑台大，不顧台大校譽，是把全民當弱智，更無視台大人。
林智堅至今已經被看作笑話，民進黨真要讓這笑話繼續存在，讓全黨都成為笑柄當然沒問題。那就讓全民繼續用高規格檢視林智堅、陳明通跟蔡英文的一切言行。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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