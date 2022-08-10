紀曉波背債250億！吳佩慈神隱9個月發聲 洩貴婦療癒生活
今年澳門賭場大亨們紛紛落馬，包括太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）、德晉集團前主席陳榮煉等人，都因涉及非法賭博被逮捕，恐面臨10至20年徒刑，讓老婆陳慧玲、安以軒非常憂心，反倒是情牽大陸富商紀曉波的43歲女星吳佩慈，儘管男友屢傳負債高達250億元，但沒有婚約束縛，她低調享受貴婦生活，1日悄悄更新社群平台，透露生活挺愜意。
當年以歌手出道，逐漸跨足時尚圈，吳佩慈2014年為富商男友紀曉波淡出演藝圈，雖沒有公開婚禮儀式，但陸續生下2子2女，感情相當不錯，她在香港過著貴婦般的生活，經常舉辦派對和姐妹們同歡。不過，這幾年疫情影響，身家數百億的紀曉波，經營的飯店娛樂事業受影響，不斷爆出財務糾紛，傳出吳佩慈抵押16億元豪宅，緩解富商男友的經濟危機。
吳佩慈自2020年起趨向低調，偶爾生日派對釋出美照後，微博、IG鮮少發布動態，直到月初她悄悄更新小紅書，曬出盆栽照，並寫下：「看著龜背的新葉子從捲縮到慢慢張開，過程挺療癒的！」意外曝光日常生活，也有豪奢派對以外的一面。
儘管吳佩慈沒有露臉，但睽違9個月難得更新近況，已經讓網友暴動，紛紛留言：「強烈請求吳大美女出一期年度最愛護膚品和彩妝」、「終於更新了，姐姐記得經常回來」、「終於發帖了，等到花兒都謝了」。