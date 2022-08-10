台中好甜開跑 盧秀燕邀在地店家徵選

台中人氣甜品大選拔！市長盧秀燕今 (10) 日宣布「 2022 台中好甜」主題競賽系列活動開跑，即日起至 8 月 21 日，廣邀台中在地「甜」系列店家（甜品、飲品及冰品）參與徵選，民眾可在 8 月 27 日起網路票選人氣甜品，選出心中的「台中好甜」。盧秀燕表示，市府透過這個活動邀請業者報名，再由民眾票選台中甜品，參加票選還有機會得到好禮，業者也能增加能見度與銷售量，期望振興台中經濟。

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今「 2022 台中好甜」開跑記者會首度曝光 2 支主題形象廣告，強調創意與活力，美味兼具視覺饗宴。「我是甜品控！」盧秀燕笑稱，她吃飽了以後，永遠有另一個胃來裝甜品；她分享，身為市長，工作量大、工時長，覺得疲累時，吃一點甜品可以讓她振奮精神、心情更愉快，有動力繼續工作，所以她常會以咖啡加上甜品，調節身心及龐大工作量。

盧秀燕指出，市府除自 3 年前起，每年舉辦「台中購物節」，成功拚經濟之外，去年起也推出「台中好甜」城市意象；她說，台中有兩個好甜，第一，台中是友善城市，台中人非常熱情、友善，「台中人好甜」；第二，台中是百年糕餅甜品之都，台中的甜品、飲品、冰品、水果都非常甜美，市府為此推出 2 支 CF 廣告，介紹台中的甜品，希望大家多多選用購買。

盧秀燕提到，近 2 年因疫情關係，各行各業受景氣影響，加上前不久中國大陸發動軍事威脅與經濟制裁，台中市約有 120 家出口到中國的糕餅、咖啡、農產品業者受到影響，因此這段時間市府會推出一連串行銷、展售活動，包括在文心森林公園、豐原等地舉辦產品介紹會，加上籌備中的台中購物節等，希望彌補出口受影響的業者，擴大內需市場，歡迎全國民眾及其他國家來台中採購。

經發局指出，台中糕餅名聞遐邇，超過百年的手藝傳承，甜品、飲品及冰品形成的甜產業已朝向多元發展，融合各式文化、口味與樣式，美味之餘還有許多令人驚豔處，「甜品不只是甜品，是藝術創作，也是生活享受」，透過此次主題競賽活動，希望建立「台中好甜」的城市性格，打造台中為「甜品之都」。