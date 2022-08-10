國軍點召薪資曝光！他見「交通費12元」傻眼 內行揭算法
少校退伍的軍人於臉書社團，分享點召的薪資明細，只見其中含有「交通費」單趟12元，讓他傻眼直呼「這12元交通費怎麼計算的？」並且透露路程一共有15公里，最近火車站也要走路25分鐘，因此不論是捷運、火車、腳踏車都會超過12元，貼文引發網友熱議，更有網友真想出12元即可抵達的方法。
根據退伍軍人於《爆廢公社》分享，點召薪資袋的明細，其中交通費單趟給付12元，讓他傻眼表示「捷運都不止了！油錢也超過更多，坐公車還要2轉就超過12元，租一卡通腳踏車騎要50分鐘也超過12元」並透露要使用12元需要移動15公里的距離「家離最近火車站走路25分鐘，約6.9公里，公車票12元，但到左營車站一定要換車，所以又要花12元，不坐公車的話走路要5公里」。
他也特別強調「這是今年點召，不是20年前的薪水袋」，而自己也並非要爭取交通費，只是覺得12元要完成到達目的地真的好難，想請教網友該怎麼用12元到達目的地？
貼文一出網友紛紛提供解法，「12元是你的戶籍地跟報到地點量測出來的距離，剛好只需要搭一段就到了」、「高雄用一卡通租個Ubike前30分鐘不用錢，另一半段坐公車12塊」、「來的時候走路買一瓶水，會去的時候走路買一瓶水」、「走路15公里，買水12塊」、「軍警身分搭公車享有12元的優惠票價，一個月來回一趟好像也沒錯」。
也有不少人點出原PO軍階為少校12級笑回，「都少校退伍了，還在意那一點小錢」、「少校12級可以領終身俸耶」、「果然是少校，我記得我點召才700多塊」、「都少校頂天了！還要在乎那個區區12塊嗎？」、「少校十二級！頂天了」。（編輯：鍾怡婷）