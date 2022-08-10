林佳龍競辦公布20大政策願景 預告明天公佈青年政策願景
民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今（10）日公布4大政策目標及20政策願景，林佳龍競辦政策召集人、立委羅致政要求，侯友宜應就市政願景向市民報告外，也應尊重市民、不要閃躲，和林佳龍進行政策辯論，預告明天林佳龍就會公布青年政策細部規劃願景，搭配年底18歲公民權議題，爭取新北市年輕朋友的認同。
羅致政表示，侯友宜在新北執政 12 年，許多有利於市民的政策「侯市長並不想做」，除了不想為新北市所有 65 歲以上的長輩免費裝假牙、不再規劃新的社會住宅、不進行國際交流以外，對於減緩少子化該投入的生育補助、女性凍卵補助，應該推動補助女性凍卵，這是都是新北市升格後「該做但沒有做」的。
對於外界批評侯友宜「做不好、做不夠、做得馬馬虎虎」的政策，羅致政進一步指出，像新北市停車空間不夠，前瞻計畫停車場卻進度緩慢；而在新北治安方面，基層警消人力吃緊卻不願意補足；市區及周邊橋梁經常性淹水、公幼公托明顯不足等，這些政策對市民而言都很重要，但侯市長卻忽略市民的期待、無視市民的需求。
羅致政強調，林佳龍明天就會公布青年政策細部規劃願景，搭配年底 18 歲公民權議題，爭取新北市年輕朋友的認同，要求侯友宜應就市政願景向市民報告外，也應尊重市民、不要閃躲，和林佳龍進行政策辯論。