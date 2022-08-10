白鯨誤闖法國塞納河已脫困　恐仍有生命危險

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這場救援行動有24名潛水員參與，從昨晚10時到今天凌晨4時這段期間，救援人員利用繩索嘗試多次才把白鯨引誘到網內，並將牠吊起運離河道，過程中有一群好奇民眾徹夜待在岸邊觀看救援。
白鯨是通常出現在寒冷北極水域的保育類物種。負責監督救援行動的諾曼第大區（Normandy）厄爾省（Eure）官員多利亞特-普澤（Isabelle Dorliat-Pouzet）在救援行動展開前表示，這隻白鯨接下來將被放置在冷藏卡車中運往海岸。
這條4公尺長的白鯨一個多星期前沿著塞納河朝巴黎方向游，受困在諾曼第聖皮耶爾拉加朗（Saint-Pierre-la-Garenne），該地距離英吉利海峽約130公里。
自5日以來，這隻白鯨往內陸前進的行動一直受限於巴黎西北方約70公里處的一道水閘；牠在拒絕進食後健康惡化。
但前來協助救援、位於南法的海洋動物公園「海洋世界」（Marineland）人員布拉塞爾（Isabelle Brasseur）今天告訴法新社，白鯨狀況還算「令人滿意」。
救援人員已在英吉利海峽威斯特安港（Ouistreham）的閘門準備好一個海水水池，讓白鯨待在那裡觀察3天，為重返大海做準備。
布拉塞爾說，這場將白鯨送回大海的行動並非毫無風險，因為白鯨目前相當虛弱且備感緊迫，「隨時都有可能死亡」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110810