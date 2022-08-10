誘騙台人赴柬埔寨！《角頭》演員獲佣金 3個月海削5千萬
近來海外高薪詐騙案例層出不窮，也有不少是「台灣人騙台灣人」的案例出現，檢警日前偵破不法集團，詐騙台灣年輕人赴柬埔寨，其中一名，就涉嫌和人蛇集團合夥進行詐騙，短短三個月不法獲利5000萬元，共騙了82名台灣人到柬埔寨，後在檢警追查下，李振豪案經檢察官複訊後被依《人口販運防治法》等罪移送，後聲請羈押獲准。
2015年上映的《角頭》，裡頭有不少黑道大場面，劇場為求逼真，找來「真兄弟」擔任臨演，但其中一名臨演李振豪，是竹聯幫東堂東新會要角，他被檢警發現，涉嫌和人蛇集團合夥進行詐騙，吸引有「淘金夢」的年輕台灣男女，到柬埔寨工作，而他甚至在2015年，就在警方的「掃黑」行動中，因涉嫌率眾恐嚇取財、強盜等不法行徑被逮補。
據《鏡週刊》報導，李振豪原在台北市中山區經營酒店，今年三月見旗下小弟做人口販運，將台灣人誘騙到柬埔寨大賺黑心錢，於是開始加入經營人口販運，短短三個月就騙了82名台灣人到柬國，成功誘拐1人，即可向當地詐騙集團實拿佣金2.2萬美元，3個月共獲得5000萬元不法所得。
檢警持續追查，終於偵破李振豪一夥，案經檢察官複訊後，將其依《人口販運防治法》等罪聲請羈押獲准。（編輯：林莞茜）