名家論壇》吳崑玉／美中在西太平洋開戰　中國有勝算？

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在國際政治中，所謂「權力平衡」(Balance of Power)，其根本就是「武力」的投射能力(Power Projection)。中國想與美國平起平坐，想瓜分夏威夷以西的太平洋，重點仍是其武力投射能力能否及於此？想與美國平起平坐或回到冷戰時的「兩極體系」(Bipolar System)，取代前蘇聯成為另外一個「極」(Polar)，中國就必須具有足夠的「全球性武力投射能力」(Global Power Projection)，這代表中國必須發展足夠的海空軍力量，並足以在海上或海外與美軍一戰。這並非容易的事，前蘇聯海軍上將高希可夫搞出約600艘軍艦的龐大艦隊，其數量一度贏過美國海軍，雖然缺乏航空母艦，但以巨型可投射的萬噸級飛彈巡洋艦取代，日前在黑海被擊沉的莫斯科號光榮級飛彈巡洋艦，便是其代表。中國遼寧號的前身瓦良格號航母，也是當年前蘇聯作為艦隊防空與反潛用的航母，皆是當年高希可夫思維下的產物。中國現在的海軍發展，很大一部份是依循前蘇聯的舊路，用大量導彈來取代麻煩的航母，再依美軍的路數，獲取海外基地，自建全通式甲板航母，慢慢補足海外空中武力投射能力。
反過來，美國要反制中國的全球霸權擴張，並不需要征服中國內地或打到中國一片焦土。海軍傳統上要保護的是航路與貿易站，所以只要徹底殲滅敵方海上有生力量，或陸軍向貿易站與海港的武力投射能力，便算達成任務，這也是最符合成本效益的作法。美軍最合理的戰略構想是讓中國海、空軍大舉出動，不論打日本、打南海、或是打台灣，在海上一舉殲滅中國海空軍主力。如此，從南海到北太平洋，至少可以安靜個10~20年。把中國旱鴨子關在地面上，失去全球性武力投射能力，頂多在地面上玩玩，自然也就稱不了霸。
正因如此，在美軍眼裡，台灣是餌、南海是餌、日本是餌，裴洛西也是餌，這與政治上的美中合或不合是兩碼事。美國政治外交上有一套權力平衡的現實主義邏輯，但軍方自有其軍事戰略的備案計劃，以便最壞狀況發生時有所依循。這次裴洛西的行程，便是這種最壞狀況軍事計劃的一次演習。美軍的假設是中共真的會派海空軍擊落裴洛西座機，畢竟老共官方已經放出狠話了。於是班機從馬來西亞起飛走菲律賓中段，遠離中共空軍作戰範圍，且由克拉克空軍基地的戰機掩護通過南海。台灣島四周由台灣空軍掩護，形成緩衝區，台灣才會第一次將第一擊開火權力下放到基層。第二線是在中國S-400射程之外，在台灣東部海面，由雷根號航母、的里波黎號、美利堅號形成的一條可充份保護的空中走廊，在菲律賓轉北飛的裴洛西專機便沿這條走廊飛行。在裴洛西離開後，為防止中國報復，出台灣空域的掩護任務交由駐日與駐韓美軍，及日、韓兩國空軍執行，雷根號跟隨北上，依然擔任第二線防護任務，直到裴洛西離開亞洲。
所以，雷根號那有「嚇退數百浬」?人家是有任務的。而且航母本身就是一直在動的，雷根號航速可達30節(約時速55公里)，一天一夜起碼可以跑800到1千公里。為艦載機起降還得常掉頭逆風，以20節以上航速為戰機獲取升力。而且航母不是大和號那種主力艦，不需要貼到視線內開砲，反而是在視距外安全起降戰機，保持離前線500~1000公里戰鬥圈才好發揮威力。所以老是期待美國航母通過台灣海峽來幫台灣畫中線，只有政治上的宣示價值與心理上的宣傳價值，軍事上那根本就是個活靶，完全逆反軍事戰略可行性。
反之，平日囂張到不行，每天騷擾西南空域的中共殲-16等戰機，那幾天怎麼一飛到巴士海峽附近，還沒撞上雷根號的戰機防護圈就撤了?不是有飛彈嗎?飽和攻擊嗎?當天就穿過去伴飛啊?怎麼就縮了呢?
其次，說東岸飛彈演習區嚇退美國航母，更是笑話一則。東風-15、16等級的彈道飛彈，是先射上大氣層外，再依拋物線下墜，其精度打打地面目標尚可，根本沒有反艦追瞄的能力。這些老飛彈即使經過改進，其精確度仍很令人存疑，這也是老共要將每個演習區都畫到四邊各長約80公里的原因，這樣才能不管打到那裡?都宣稱自己精準擊中目標。
要知從太空掉下來的飛彈彈頭，進入大氣層後的終端速度可達十幾倍到20倍音速，問題是只要超過8倍音速，彈頭與空氣磨擦產生的高熱，就會將大氣分子等離子化，形成「無線電黑障」。電影裡演登月小艇或太空梭回來時，大約有兩分鐘會失去通訊，然後地面才聽到呼叫「休士頓!休士頓!」便是黑障的作用過程，而且至今無解。依航母航速30節來算，這兩分鐘已經跑出兩公里開外，再精確的導彈也打不到。
那載著大當量炸藥，在航母身邊爆開的至近彈能否破壞航母呢?去年8月福特號便做過第三次衝擊測試，在離艦100公尺以內的水下，爆破4萬磅(約18143kg)炸藥，結果搖了幾下毫髮無損。中國改良東風-15的東風-16，彈頭載重也只有1500kg，當量還不到美軍測試的十分之一。
那號稱航母殺手的東風-21D和東風-26呢?照前年中國在南海的測試，從青海射出的東風-21D可以飛3千公里打中南海移動中靶船，效果令人驚豔，但美軍三個月後宣稱已找出反制方法。雙方都因軍事機密沒有透露太多細節，但依科學推估，東風系列航母殺手，應是在重入大氣層過程中採取了減速手段，減到8倍音速以下，才可能獲得最新數據，或開啟自身搜索機制，才得以精準擊穿艦身。但美軍艦載的標準三型反彈道飛彈，曾在測試中擊落過250公里高空，時速約30倍音速(22,783 mph=36,667 km/h）的衛星，反制能力不是問題。
而且這次軍演，美軍其實也很期待共軍射點新東西出來，起碼在演習區設個浮靶或靶船，讓人見識一下老共航母殺手的精確度，最好是東風-17超高音速彈道飛彈，以便多獲得一些參數，以便日後軟殺反制。於是南邊派出了P-8，北邊派出了RC-135，海面上還有飛彈偵測船，但老共只射了老舊的東風-15、16，令老美有點失落。
至於日本說射了9枚，台灣說11枚，老共說16枚，數字為什麼會不一樣?知情人士判斷，老共應該射了幾枚PCL-191長程火箭，其最大射程能夠達到480km，但其彈道與東風-15不一樣，或不知飛去那裡了，所以沒算進去。
換言之，這次裴洛西來台，中共固然軍演威嚇了一陣，但台、美、日、韓、甚至菲律賓，已經實實在在演訓了一場實戰等級的協同作戰。美軍可能不會來幫台灣打陸戰，但顯然已做好在西太平洋與中共一戰的準備，以消滅中共「全球性武力投射」，甚至出海投射武力的能力。這個作戰計劃已經具體到在台灣東岸及南北兩端，引出中共機艦予以殲滅，並且已經完成配置和與盟國的協同作業。美軍及日本，也做好了在第一擊時的受衝擊準備，類似偷襲珍珠港那樣的分散式佈署備案。使得中共在第一擊中，要偷襲的可能不只一個珍珠港，而是從岩國、嘉手納、宮古、石垣、一直到菲律賓克拉克，得炸光一系列珍珠港，還得同時抓到海面巡弋的航母戰鬥群。只要中共開了第一槍，美軍便能先動手消滅來犯戰機，再消滅S-400等長程防空飛彈，再來消滅中共沿海駐軍、港口、與基地，B1B重新進駐關島，澳洲也進駐B2，就是用在第二擊上。
那中共有沒有可能使用核武呢? 有可能，但中共至今大約僅有400顆核彈，美國有6千顆。真要核武洗地就一起來洗個乾淨，看誰洗得比較徹底?
從美軍的一系列動作，我們應該學習的是：美軍不論作戰計劃或是兵推，都是從最壞狀況開始設想，先把最壞狀況準備妥當，較好的狀況便一定能夠應付，這是美軍能夠一直進步和引領時代的關鍵。這跟台灣許多政治人物與官方習性不同，他們成天設想最好狀況，例如：只要兩岸和平，簽個和平協議，雙方談好了，就不用買武器或準備戰爭了。或者反過來，只要美國、日本會來幫我們打仗，我們自己也就不用拿槍拼命了。這些想法都是駝鳥心態作祟，除了讓自己偷懶點、輕鬆點，對國家安全毫無助益。我們的官方、媒體、與社會，必須學會美軍這種「不怕講述最壞狀況」的態度，從最窘困的場景假設開始，不帶過多恐懼，冷靜的一級一級制定戰略計劃，那才會是一套足以應對各種場景的劇本，準備好足夠的能量與工具來應對各種狀況。
孫子兵法云：「智者之慮，必雜於利害。雜於利而務可信也，雜於害而患可解也。」中國老祖宗的教誨，老美學到了，但我們還差得遠了。台灣許多人精於搬弄口舌，但對於軍事技術實際上一無所知。軍事作戰是一門極度仰賴技術與知識的科學，其核心問題永遠是「How?」而不是「要不要?」「打不打?」這麼高級的哲學問題。「敵人發動戰爭是對是錯?那是上帝的裁決，軍人的任務就是送敵人去見上帝。」這就是美軍的態度，也該是我們國軍將領的態度，與社會上討論國防的態度。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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