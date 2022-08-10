PLG／才剛補進兩大門神　攻城獅後場戰力再升級

新竹攻城獅日前才宣布簽下辛巴和「新台灣人」阿提諾厚實內線戰力，近期則提升後場實力，繼昨天簽下後衛江廣謙後，今在網羅前台啤球員呂奇旻，戰力升級。
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在今年球季結束後，攻城獅球團即積極接觸台啤球團盼能補進本土即戰力，也特別感謝台啤球團成人之美，讓呂奇旻能有機會到職業賽場上一展長才。
攻城獅於上季場均發生18次團隊失誤，為全聯盟最多。林冠綸總教練認為：「呂奇旻的球場經驗與智慧是目前攻城獅所欠缺的，隊上年輕球員能透過他增進處理球的細節與技巧，且188公分的高後衛會讓我們可以更靈活調整陣容，甚至有機會讓他分擔控球後衛重任。」
雖然經歷多次傷痛，呂奇旻有信心地說，「目前膝蓋狀態日漸穩定，會利用這次休賽季持續加強肌力，讓身體能更強壯，以減少受傷的風險，適應未來高強度的賽事！」
呂奇旻與攻城獅有著奇妙的緣分，在2013年SBL選秀會上呂奇旻、李家瑞與郭少傑皆是該年選秀會中選球員，如今三位球員於攻城獅聚首。回憶起當年在SBL賽場上交手，呂奇旻還幽默地說，「當年在場上被他們蓋的火鍋，我都還懷恨在心，但我現在非常期待與他們攜手合作！」在上屆大獅賽後，呂奇旻也對「風城主場」留下深刻印象，「不論是主場氛圍或是場館設備都非常完美，獅紫軍的應援讓我對新賽季感到興奮，我準備好了！」