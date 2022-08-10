7月稅收創單月新高　但證交稅已連7黑、年減近6成

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財政部也說明，營所稅增加主要是因去年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加；綜所稅則因結算申報自繳稅額、盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅皆增加所致；營業稅則因進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加的交互影響。
在證交稅部分，由於今年7月及前7月上市櫃股票平均每日成交值為2713億元、3196億元，分別較去年同期6523億元、5070億元明顯縮小，在成交量縮減與去年高基期影響下，拖累證交稅收持續減少，7月證交稅142億元，較去年同月減少199億元，年減58.3%；累計今年前7月證交稅收1094億元、年減614億元，減幅35.9%。
財政部坦言，證交稅收距離預算數仍有很大距離，尤其台股交易量在市場仍不見明朗的情況下，通膨、升息、俄烏戰爭這些不確定因素都使得台股震盪較大，長短期也都會影響到證交稅，後續仍要持續觀察，目前都還不到樂觀，但若日均成交量可達2808億元，證交稅預算目標仍可達標。
至於7月土地增值稅實徵淨額64億元，年減29.9%，累計前7月實徵淨額596億元，年減8.2%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致，其中7月土增稅徵起件數4萬2062件，年減7.5%；累計前7月土增稅徵起件數36萬7452 件，年減6.7%。
在貨物稅部分，7月實徵淨額123億元，年減22.4%，其中車輛類年減29.4%，主因國內車廠減產及進口車稅額減少，油氣類年減17.0%，主因汽、柴油貨物稅調降所致。累計前7月貨物稅實徵淨額850億元，年減21.5%，其中油氣類年減26.3%，車輛類年減19.2%。車廠減產及進口稅額減少導致貨物稅衰退。