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營造古早高雄氛圍！郵政博物館辦古早ㄟ高雄封片珍郵展

▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展，吸引親身經歷日治時代後期生活的長輩到場懷舊。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展，吸引親身經歷日治時代後期生活的長輩到場懷舊。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-10 20:11:00

郵政博物館高雄館於今(10)日，在該館，舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展，展期至10月30日止，歡迎有興趣的民眾，踴躍前往參觀，以增益城市文化之人文印記氣息。

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▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展，吸引親身經歷日治時代後期生活的長輩到場懷舊。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展，吸引親身經歷日治時代後期生活的長輩到場懷舊。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展開幕，是由郵政博物館館長曾麗妙與高雄郵局經理梁麗妍共同主持，有聖功社會福利慈善基金會社區長照站的長輩們與會。

會中邀請高雄市郵藝學會理事長郭玉燦以此次特展主題，進行講座，而此一古早ㄟ高雄封片珍郵特展，展出由集郵家顏博政所珍藏日治時期(西元1895～1945年)，共240 件封片珍品，與會聖功社會福利慈善基金會社區長照站的長輩們，於幼年期間，均親身經歷日治時代後期生活，致特展展場，營造出古早高雄氛圍，讓他們彷彿進入人生的時光隧道。

▲中華郵政公司高雄郵局經理梁麗妍致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
▲中華郵政公司高雄郵局經理梁麗妍致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
中華郵政公司高雄郵局經理梁麗妍表示，高雄郵局為配合此一古早ㄟ高雄封片珍郵特展，與豐之旅讀書會、哈瑪星代天宮等單位，規劃2022跟著火車走探索明信片內的故事，走訪現今歷史建築一日遊，共五梯次報名早已全部額滿，首梯40位參加民眾，自高雄火車站旁郵政博物館出發後，搭乘台鐵區間車、輕軌至哈瑪星、鹽埕區實地踩點老明信片上的原地古蹟，回味與對比百年來的事物更迭，並拍攝旅遊照片，製作特展主題個人化郵票留念。

▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
▲郵政博物館高雄館舉辦古早ㄟ高雄封片珍郵特展。(圖／記者黃守作攝，2022.08.10)
郵政博物館高雄館館長鄭勝治指出，高雄市具有山、河、海景觀及豐富人文，全年陽光普照、氣候宜人，致吸引眾多旅客到訪，此次古早ㄟ高雄封片珍郵特展，展出日治時期實寄封，以及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町、鹽埕埔等地古早明信片等，實為難得一見的珍貴歷史印記，歡迎有興趣的民眾到郵政博物館高雄館，重溫古早高雄的在地風情。

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