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聶雲投資大陸房地產狂漲4倍　鍾欣凌扼腕「我錢不夠」

▲聶雲（左）介紹鍾欣凌投資房地產，如今漲4倍。（圖／大拙匠人提供）
▲聶雲（左）介紹鍾欣凌投資房地產，如今漲4倍。（圖／大拙匠人提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-10 18:30:00

聶雲砸百萬投資拌麵副業，今（10）日找來交情18年的前師妹鍾欣凌站台記者會，鍾欣凌透露聶雲當朋友是「好康逗相報」，以前作媒幫她介紹健身教練，看到好的大陸房地產，也找她一起買，鍾欣凌扼腕說：「他的眼光走在人家前面，自己做功課，介紹講得又好，是可以信任的朋友，要不是我錢不夠，我就投下去。」如今房地產漲價4倍，證實聶雲理財一把罩。

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▲聶雲（右）曾幫鍾欣凌作媒。（圖／大拙匠人提供）
▲聶雲（右）曾幫鍾欣凌作媒。（圖／大拙匠人提供）
聶雲以前從美國回台灣朋友不多，把同門的鍾欣凌、楊貴媚當作家人，「師兄妹逢年過節就在我家吃，我家一天到晚滿滿的人，酸菜白肉鍋、滷牛肉、燻雞，無論做什麼，有欣凌在東西就變好吃，看她吃東西是享受。」在聶雲的婚禮上，鍾欣凌哭最慘，她看著聶雲從小巷裡租屋，房子越換越大，老婆一路跟隨，恩愛身影令人稱羨，聶雲也說：「欣凌非常講義氣，貴為影后，我一通電話，她二話不說就來，還是跟當年一樣那麼真。」

拌麵市場競爭大，聶雲為什麼也參戰？他說麵食是家裡的必備品，炒哨子麵、做拌麵都難不倒他，「多一個好吃口味，對消費者也是福音。」鍾欣凌指出聶雲五湖四海的朋友都交，好多朋友是實業家、企業家，有熱血的朋友陪他一起瘋，創業不缺後盾，至於她自己也想過創業，「以前想做大尺碼衣服，從品牌開始登記，全部都要錢，我沒有聶雲有心，我比較玩票。」

▲聶雲（左）拌麵1年銷售量疊起來相當於30座巴黎鐵塔。（圖／大拙匠人提供）
▲聶雲（左）拌麵1年銷售量疊起來相當於30座巴黎鐵塔。（圖／大拙匠人提供）
聶雲品牌創立2年，打進精品超市銷售排行達前三名，獲得美國「拉麵達人」Hans Lienesch在The Raman Rater評選為2022年台灣十大快煮麵新品第一名，最受歡迎的鵝油金蔥匠拌麵，聶雲調整配方超過500次，上市1年獲得食品界米其林國際風味評鑑所ITQI頂級美味大獎二星認證，1年銷售量疊起來相當於30座巴黎鐵塔。

對品質無比要求的他透露，之前曾開發出1款好吃的「蒜酥」口味拌麵，沒想到因為油質過多關係讓有效期限變短，最後為了顧慮品質，索性把大批的貨全部銷毀沒上市，他表示：「本來想得很美，嚐的味道也好，最後只能全部忍痛賠錢全部下架銷毀。」有沒有因為試吃產品而變胖？他說還真的沒有，反而是因為疫情在家沒運動，胖了8公斤，「不過前陣子一忙加上有運動，都瘦回來了。」

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