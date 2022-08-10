聶雲投資大陸房地產狂漲4倍　鍾欣凌扼腕「我錢不夠」

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拌麵市場競爭大，聶雲為什麼也參戰？他說麵食是家裡的必備品，炒哨子麵、做拌麵都難不倒他，「多一個好吃口味，對消費者也是福音。」鍾欣凌指出聶雲五湖四海的朋友都交，好多朋友是實業家、企業家，有熱血的朋友陪他一起瘋，創業不缺後盾，至於她自己也想過創業，「以前想做大尺碼衣服，從品牌開始登記，全部都要錢，我沒有聶雲有心，我比較玩票。」
聶雲品牌創立2年，打進精品超市銷售排行達前三名，獲得美國「拉麵達人」Hans Lienesch在The Raman Rater評選為2022年台灣十大快煮麵新品第一名，最受歡迎的鵝油金蔥匠拌麵，聶雲調整配方超過500次，上市1年獲得食品界米其林國際風味評鑑所ITQI頂級美味大獎二星認證，1年銷售量疊起來相當於30座巴黎鐵塔。
對品質無比要求的他透露，之前曾開發出1款好吃的「蒜酥」口味拌麵，沒想到因為油質過多關係讓有效期限變短，最後為了顧慮品質，索性把大批的貨全部銷毀沒上市，他表示：「本來想得很美，嚐的味道也好，最後只能全部忍痛賠錢全部下架銷毀。」有沒有因為試吃產品而變胖？他說還真的沒有，反而是因為疫情在家沒運動，胖了8公斤，「不過前陣子一忙加上有運動，都瘦回來了。」