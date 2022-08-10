COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

英仙座流星雨璀璨登場 嘉義縣推7大最佳觀星點

▲阿里山遊樂區的沼平公園是極佳觀星點（圖／嘉義縣政府提供）
▲阿里山遊樂區的沼平公園是極佳觀星點（圖／嘉義縣政府提供）

記者張振興/嘉義報導

2022-08-10 17:53:56

星空迷年度盛事英仙座流星雨，台北天文館預測流星雨極大期將落在812日深夜到13日黎明前，嘉義縣文化觀光局趁勢推出7處嘉義最佳觀星點，邀請民眾一同來追星許願。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本次流星雨極大期落在812日深夜到13日黎明前，11日到14日夜間也是推薦觀賞時機，每小時最多可達上百顆流星。嘉義縣7處最佳觀星點包含離市區不到20分鐘的「牛埔仔愛情大草原」；360度無死角的「阿里山小笠原觀景台」；淺山區的「太興岩步道」；阿里山森林遊樂園區的對高岳、祝山觀日平台、沼平車站、二萬坪；梅山的太興岩步道。7處推薦景點光害低且無建物遮蔽，皆符合觀星條件，到現場就有機會用肉眼欣賞到清晰明亮的火流星。歡迎遊客趁著暑假來嘉義欣賞夏季銀河秀，還能看見一年一度的英仙座流星雨，為旅程留下美好夏夜回憶。


嘉義縣長翁章梁表示，夏季是看星星、賞銀河的最佳時機，想要看到滿天星斗的先決條件就是無光害、無遮蔽。嘉義有著先天優良的地理位置，十分適合進行觀星活動，只要來到山區，找到光害少且視野開闊之處，抬頭就能看見燦爛星空，推薦遊客來欣賞夏季限定的浪漫空景。

▲牛埔仔愛情大草原是離市區最近的觀星地點（圖／嘉義縣政府提供）
▲牛埔仔愛情大草原是離市區最近的觀星地點（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，嘉義的山區不僅抬頭能看銀河跟流星雨，低頭也能將嘉南平原的夜景盡收眼底，如梅山28彎的觀景台、番路的半天岩、二延平步道，皆能看到令人讚嘆的平原夜景。同時也提醒大家夜間觀星須注意路況安全，出遊仍須遵守防疫規定。


夏日豔陽燒紅業績！瓦城7月營收破4.3億、年增近1倍

結束了？解放軍稱「成功完成任務」　將常態組織戰備警巡

台南沙崙再升級 化合物半導體南部發展基地今揭牌啟用

消防夏令營紮根全民消防意識遊戲中學預防火災及火場求生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀