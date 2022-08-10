英仙座流星雨璀璨登場 嘉義縣推7大最佳觀星點

星空迷年度盛事英仙座流星雨，台北天文館預測流星雨極大期將落在 8 月 12 日深夜到 13 日黎明前，嘉義縣文化觀光局趁勢推出 7 處嘉義最佳觀星點，邀請民眾一同來追星許願。

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本次流星雨極大期落在 8 月 12 日深夜到 13 日黎明前， 11 日到 14 日夜間也是推薦觀賞時機，每小時最多可達上百顆流星。嘉義縣 7 處最佳觀星點包含離市區不到 20 分鐘的「牛埔仔愛情大草原」； 360 度無死角的「阿里山小笠原觀景台」；淺山區的「太興岩步道」；阿里山森林遊樂園區的對高岳、祝山觀日平台、沼平車站、二萬坪；梅山的太興岩步道。7

處推薦景點光害低且無建物遮蔽，皆符合觀星條件，到現場就有機會用肉眼欣賞到清晰明亮的火流星。歡迎遊客趁著暑假來嘉義欣賞夏季銀河秀，還能看見一年一度的英仙座流星雨，為旅程留下美好夏夜回憶。

嘉義縣長翁章梁表示，夏季是看星星、賞銀河的最佳時機，想要看到滿天星斗的先決條件就是無光害、無遮蔽。嘉義有著先天優良的地理位置，十分適合進行觀星活動，只要來到山區，找到光害少且視野開闊之處，抬頭就能看見燦爛星空，推薦遊客來欣賞夏季限定的浪漫空景。

▲牛埔仔愛情大草原是離市區最近的觀星地點（圖／嘉義縣政府提供）