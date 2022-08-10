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PGO Tigra 250 X 恒典摩托學院安駕訓練營 8/21 起跑！

▲ PGO Tigra 250 X 恒典摩托學院安駕訓練營 8/21 起跑！
▲ PGO Tigra 250 X 恒典摩托學院安駕訓練營 8/21 起跑！

2GameSome - 有車賞

2022-08-10 18:25:00

PGO Tigra 250 在 07/13 上市以來短短半個月預購量已超過 300 台，除了全台通路提供已有「大型重型機車駕照」的消費者試乘外，PGO 將於 08/21(日) 板橋；08/28(日) 高雄；09/04(日) 台中，與致力於二輪安駕推廣的恒典摩托訓練學院 合作，由總教練－陳琮閔（加菲貓）帶領專業教練團，打造專屬 PGO Tigra 250 的重機安駕訓練營。

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PGO 摩特動力為讓安全與騎乘樂趣不相左，恒典摩托訓練學院將媒體喻為黃牌小鋼炮的 Tigra 250 作為訓練車首選，以多年安駕教學經驗的專業教練團隊，研發適合所有騎士的課程內容，安全自由操控為出發點，設計出不同的訓練關卡，讓學員在安全的環境學習操駕技巧，在經過完整的訓練後，可以將安全觀念活用於日常行車之中，享受重機騎乘的樂趣。

為回饋喜愛 PGO 摩特動力機車的消費者，本次恒典摩托訓練學院安駕課程費用由 PGO 全額吸收，為維護安駕課程品質，也將設定名額限制！上午場－安駕課程(系列安駕+試乘，約為3小時)；下午場－試乘體驗(示範+環場，約為1小時)，可依需求進行場次選擇，不論性別不分齡，將開放熱愛享受騎乘樂趣的消費者，只要你有「普通重型機車駕照」就可以來報名，更在完成試駕後，至粉專線上活動討論區上傳照片與心得，就有機會抽到超值獎品！

 【活動場次】北區－08/21(日) 板橋 大中華重機駕訓班 (新北市板橋區合宜一路200號)

　　　　　　 南區－08/28(日) 高雄 凱旋駕訓班 (高雄市前鎮區凱旋四路778號)

　　　　　　 中區－09/04(日) 台中 裕元重機駕訓班 (台中市西屯區安和三街98號)

【報名時間】2022/08/10 起至額滿為止

【報名方式】一律採線上報名，各場次名額有限，額滿系統將自動關閉

【安駕課程報名連結】https://www.surveycake.com/s/wlAeo

【環場試乘報名連結】https://www.surveycake.com/s/4gYwB

【注意事項】

(1) 參加試乘者應攜帶本人身分證或其他有效證件並出示「普通重型機車駕照」。

(2) 試乘期間一律聽取PGO工作人員的行進指示，並請遵守交通規則。

(3) 請自備「全罩或 3/4 罩安全帽」，嚴禁戴半罩式瓜皮帽。

(4) 建議自行攜帶手套與相關護具，嚴禁穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋、短褲、短裙...等。

(5) 請對試駕車輛保持謹慎態度，保障後續試乘車友權益，故試乘前請詳閱/簽署切結書。

(6) 參加試乘活動請全程配戴口罩，如有任何呼吸道症狀者或身體不適者，請在家休養。

(7) 如有未盡事宜，PGO 將保有調整及最終解釋權之權利。

更多詳情官網 pgo.com.tw

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