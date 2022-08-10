▲ 新款露營神器便攜多用途 熱愛戶外旅遊車主好選擇

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對於車主來說，為了讓旅途規劃面面俱到，又能滿足同行者的各樣需求，具有一物多用（多合一）的特色的戶外商品，可提升使用頻率，收納上也更為簡易，無疑是更划算的選擇。此外，無論何時，總讓車主最頭痛的問題，就是停車。若是外出旅遊時需要加掛的旅行設備，會造成停車困擾（例如體積太大，加掛後車身太高，難以進入特定停車塲），或是影響行車安全（例如加掛用品容易掉落），肯定讓人興趣缺缺。另外為了省油，車身加掛用品若是能具備輕量化的特色，絕對加分。以此來看，恰巧都與吳威毅所分享的採購原則不謀而合。
近期因善愛嘉年華活動攜手玩野祭在 8/13-8/14 舉行，無論是想踏入戶外旅遊的行列，做個輕裝玩家；還是資深玩家想要升級配備，都很適合到場親自體驗。以車用用品起家的聖州，旗下的 3D 品牌也在展會中推出多樣化全新商品，滿足戶外玩家的多元需求！
以上車主在選購車用商品時的需求，3D 品牌自主研發可調整高度的「可收折多功能車頂行李盤」，具備可調式盤體設計，可依需求切換行李盤的高度，搭配延伸配件，盤面還能再加大 40 公分！此外摘下多國專利的「多功能輪胎梯架」則有一梯多用的高自由度，可依需求快速變換，作為梯架或座椅使用；五段式可調高度，能讓小個子瞬間長高 75 公分！大檯面設計能讓雙腳同時平穩站立不晃動，還可當成輪胎邊桌使用；採扁平收納設計，最寬僅 13.5 公分，外出攜帶不占空間，堪稱露營神器！
面對台灣多變的天氣，經常露營的朋友肯定不想在收帳時遭逢大雨。若想要營造美好露營回憶，體積小、整體重量僅 7.3 公斤的 3D「輕量型蝶形天幕車邊帳」，採用多用途可拆式帳布，拉開外盒與布面間拉鍊，即可依場地需求彈性調整和變化使用；輕量型防水收納盒底更含 6 孔隱形設計，有效達到排水、通風的效果，讓你免於遇到師丈（濕帳）的慘痛經歷。
無論你是喜愛露營、還是喜愛戶外旅遊的車主，若無負擔體驗戶外旅行帶來的豐富樂趣，參加今年度「善愛嘉年華 Ｘ 玩野祭」活動，即可一票感受凹豆露營體驗、親子共學教室、Live House 音樂派對、愛玩市集等，暢快感受多元人生樂趣，還可同步做公益（門票收入扣除營運成本後，將全數支持小樹傳愛協會「傳愛進校園＿親職公益講座」）！來到玩野祭 3D 現場攤位，則加碼贈送品牌小禮。讓你在輕快樂聲的陪伴下，在都市叢林裡感受盛夏裡別具風格的露營饗宴．想進一步了解 3D 一系列輕量化、形變多功的戶外用品裝備，請至官網查詢：https://shop.3dmats.com/
活動資訊
地點：玩野 4.5 OUTDOOR BAZAAR（南港展覽館一館4樓｜攤位號：G14）
時間：2022/08/13 1000~2200
2022/08/14 0900~1700
備註：3D Live House 活動時間為 8/13 1700~1800 及 1900~2000，參加資格請洽 3D 攤位工作人員．