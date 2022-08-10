▲ MG 首間品牌體驗 Bar「MAGIC ZONE」8/12 快閃登場

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在 MG 品牌體驗吧中，將依循著歷史的軌跡，把百年來歷久彌新 MG 品牌故事一一細數給車迷朋友，更重要的是，喜歡 MG 品牌的朋友更可以近距離接觸即將在台上市的首發作品「MG HS 1.5T」與「MG HS PHEV」，現場也安排專業人員提供解說與服務。
餐飲遊憩 徜徉其中
除了上述的品牌內容呈現，MG Taiwan 也在品牌體驗吧中加入最重要的靈魂元素，只要來到現場留下您的足跡，便可得到冰涼飲品乙杯，同時現場更備有經典遊戲機台等多種遊戲互動內容，期待能陪您渡過一個愉快的夏日時光。
MG Taiwan 敬邀全台喜愛 MG 的車迷朋友，一同蒞臨「MAGIC ZONE」MG 品牌體驗吧，感受 MG 獨步車壇的傲人魅力。
另外 MG 的品牌全台巡展也將陸續展開，活動時間及地點如下，更多訊息將請參閱 MG 官網及 MG Facebook 官方粉絲團。
場次
時間
地點
1.
8/12(五)14:00-21:30
8/13(六)10:30-21:30
8/14(日)10:30-19:00
台北
松山文創園區2號倉庫
2.
8/19(五)13:00-21:30
8/20(六)11:00-21:30
8/21(日)11:00-20:30
桃園
置地生活廣場
3.
8/26(五)13:00-21:30
8/27(六)11:00-21:30
8/28(日)11:00-20:30
高雄
SKM Park
4.
9/2(五)16:00-21:30
9/3(六)16:00-21:30
9/4(日)16:00-20:30
台南
新光三越西門店
5.
9/9(五)13:00-21:30
9/10(六)11:00-21:30
9/11(日)11:00-20:30
台中
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