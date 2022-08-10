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MG 首間品牌體驗 Bar「MAGIC ZONE」8/12 快閃登場

▲ MG 首間品牌體驗 Bar「MAGIC ZONE」8/12 快閃登場
▲ MG 首間品牌體驗 Bar「MAGIC ZONE」8/12 快閃登場

2GameSome - 有車賞

2022-08-10 18:25:00

繼 MG Taiwan 首款力作 HS 1.5T 與 HS PHEV 登台亮相後，MG Taiwan 特別於 8 月 12 日起至 8 月 14 日止在台北松山文創園區二號倉庫，展開一連三天的「MAGIC ZONE」MG 品牌賞車活動，規劃「HS 車系專屬展車區」、「MG 主題吧」與「紳士俱樂部」三大區域。

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品牌魅力 恣意瀏覽

在 MG 品牌體驗吧中，將依循著歷史的軌跡，把百年來歷久彌新 MG 品牌故事一一細數給車迷朋友，更重要的是，喜歡 MG 品牌的朋友更可以近距離接觸即將在台上市的首發作品「MG HS 1.5T」與「MG HS PHEV」，現場也安排專業人員提供解說與服務。

餐飲遊憩 徜徉其中

除了上述的品牌內容呈現，MG Taiwan 也在品牌體驗吧中加入最重要的靈魂元素，只要來到現場留下您的足跡，便可得到冰涼飲品乙杯，同時現場更備有經典遊戲機台等多種遊戲互動內容，期待能陪您渡過一個愉快的夏日時光。

MG Taiwan 敬邀全台喜愛 MG 的車迷朋友，一同蒞臨「MAGIC ZONE」MG 品牌體驗吧，感受 MG 獨步車壇的傲人魅力。

另外 MG 的品牌全台巡展也將陸續展開，活動時間及地點如下，更多訊息將請參閱 MG 官網及 MG Facebook 官方粉絲團。

場次

時間

地點

1.

8/12(五)14:00-21:30

8/13(六)10:30-21:30

8/14(日)10:30-19:00

台北

松山文創園區2號倉庫

2.

8/19(五)13:00-21:30

8/20(六)11:00-21:30

8/21(日)11:00-20:30

桃園

置地生活廣場

3.

8/26(五)13:00-21:30

8/27(六)11:00-21:30

8/28(日)11:00-20:30

高雄

SKM Park

4.

9/2(五)16:00-21:30

9/3(六)16:00-21:30

9/4(日)16:00-20:30

台南

新光三越西門店

5.

9/9(五)13:00-21:30

9/10(六)11:00-21:30

9/11(日)11:00-20:30

台中

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