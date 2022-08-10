2022城市論壇主題「智慧生活城市-創造智慧新生活」

近年來，智慧科技已成為人們生活中不可取代的角色，凡舉日常溝通、消費行為、交通運輸都已在智慧科技的範疇裡，而若是讓一處建築成為會思考的居所，那智慧科技與一座城市，又如何能在未來交會出新的藍圖？由台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會，以及台南市建築經營協會共同舉辦的「 2022 城市論壇」，來到了系列講座的第二個主題－「智慧建築社區 創造智慧新生活」，此次由智慧科技為出發，探討百年府城如何邁向永續智慧城市。邀請產官學不同領域的專家學者分享心目中的答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市地政局局長陳淑美擔任這場講座的主持人，陳淑美表示，一個真正智慧的城市，就是透過數據運用、通訊及科技，來改善城市問題，並讓所有市民享有安居樂業的生活。

成功大學都市計畫學系教授陳彥仲引言表示，由全國都市發展國土計畫開始，尋找台南城市發展的可能，其中也特別提及都市建設應在全民可負擔且安全的前提下，去創造安心就業與健康的日常，才有環境永續的快樂可享。接著台灣建築中心專案經理陳文洲也分享了如何創造智慧新生活的策略與案例，陳文洲說，台灣建築中心擔任產官學合作的橋梁，因此需要多方思維才能真正導入智慧於建築。除了硬體到位，也需要考量當前極端氣候、高齡化社會所造成的影響。

陳文洲也指出，大台南地區的智慧建築佔總數的 7% ，且多數為私有建築自發性申請認證，也創造了台南建築的高品質與獨特性。而針對不同主題的智慧建築，都需要多方考量，例如學校的節能、住宅的健康便利，種種都是希望如何能讓建築能與智慧地融入生活。

政治大學地政系退休教授；同時也是房地產領域的研究專家張金鶚已經在台南 Long Stay 半年了，張金鶚以「智慧生活城市與住房自由」為主題，著重於對生活的討論。他結合了個人的生活體悟以及針對房地產領域長時間的研究經驗，認為不同階段的人生；需有不同的居住需求，而不同的對象也必須有不同的考量。

他也特別說到，如果只有建築本體有智慧，但使用的人卻沒有智慧生活的態度，那麼再多再好的智慧科技，也無法真正落實在生活裡。

▲2022城市論壇「智慧建築社區 創造智慧新生活」與會嘉賓一同合影（圖／記者林怡孜攝，2022,08,10）