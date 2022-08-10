2022城市論壇主題「智慧生活城市-創造智慧新生活」

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台南市地政局局長陳淑美擔任這場講座的主持人，陳淑美表示，一個真正智慧的城市，就是透過數據運用、通訊及科技，來改善城市問題，並讓所有市民享有安居樂業的生活。
成功大學都市計畫學系教授陳彥仲引言表示，由全國都市發展國土計畫開始，尋找台南城市發展的可能，其中也特別提及都市建設應在全民可負擔且安全的前提下，去創造安心就業與健康的日常，才有環境永續的快樂可享。接著台灣建築中心專案經理陳文洲也分享了如何創造智慧新生活的策略與案例，陳文洲說，台灣建築中心擔任產官學合作的橋梁，因此需要多方思維才能真正導入智慧於建築。除了硬體到位，也需要考量當前極端氣候、高齡化社會所造成的影響。陳文洲也指出，大台南地區的智慧建築佔總數的7%，且多數為私有建築自發性申請認證，也創造了台南建築的高品質與獨特性。而針對不同主題的智慧建築，都需要多方考量，例如學校的節能、住宅的健康便利，種種都是希望如何能讓建築能與智慧地融入生活。
政治大學地政系退休教授；同時也是房地產領域的研究專家張金鶚已經在台南Long Stay半年了，張金鶚以「智慧生活城市與住房自由」為主題，著重於對生活的討論。他結合了個人的生活體悟以及針對房地產領域長時間的研究經驗，認為不同階段的人生；需有不同的居住需求，而不同的對象也必須有不同的考量。他也特別說到，如果只有建築本體有智慧，但使用的人卻沒有智慧生活的態度，那麼再多再好的智慧科技，也無法真正落實在生活裡。
「2022城市論壇」接下來將於9/7及9/21舉辦第3、4場講座，將從健康永續及建築美學的角度來探討，敬請密切注意。