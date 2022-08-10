東西名廚精湛交流　「精緻文化美食」讓世界看見台灣

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今年論壇融合高雄在地特色，以全球視野出發。邀請到連續7年獲得米其林三星，堪稱米其林榜上傳奇的西方美食名家—德國米其林三星主廚托馬斯‧布納(Thomas Bühner)與基金會執行長陳文堂，共同闡述「從風土創造價值」；托馬斯‧布納更分享「三個成功關鍵」，並以精緻體驗方式串聯主題，引起參與者高度共鳴。
另外，獲得首屆綠色餐飲指南年度大獎的台灣主廚簡天才及多次米其林指南推薦的西班牙主廚丹尼爾‧內格雷拉(Daniel Negreira)雙廚交流。主廚簡天才以豐盛的《大地食蔬潤餅》完美呈現「吃在地、吃當季、團圓聚」的台灣文化美食內涵；丹尼爾．內格雷拉主廚的《Bocata de Zorza西班牙潤餅》則是巧搭台灣特色食材，融入西班牙生活風格、料理風味與手法，展現多元融合的台灣文化美食。
論壇現場更以「科技、人文、創新」設計出不同主題的精緻體驗—「風土演繹」，將台灣在地風土的鹽、米、台灣黑豆釀造醬油、台灣自釀酒品、職人手作煙燻肉、烏魚子、茗茶及甜點等，以體驗設計方式，帶出風土食材的多元性與永續精神，並邀請東京藍帶校區行政主廚暨學術總監吉爾‧宮伯茲(Gilles Compañy)線上分享文化美食理念。其中的甜點，是由高餐藍帶法式甜點教學主廚弗洛里安‧吉列梅諾(Florian Guillemenot)以當季水果設計，與高餐藍帶行政主廚葛曉博(Sebastien Graslan)聯袂於現場展示。
為讓大眾了解風土特色與永續發展理念，融入高雄在地風土特色，基金會邀集高雄型農大聯盟、高雄餐旅大學等產學單位共襄盛舉，將於8/12-8/14設立看見台灣基金會專區，舉辦「山海匯．豐台灣」活動，精心規劃「豐台灣地圖」、「在地食育體驗」及「名店主廚豐潤餅」等三大體驗活動，讓民眾認識台灣風土的珍貴。