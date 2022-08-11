《CSO絕對武力》推全新模式　「團隊佔領戰BETA」上線

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官方特別邀請到知名實況主：國動、龜狗、冠賢，人氣VTuber：杏仁咪嚕、瑞斯帝亞、KSP，一同舉辦實況主約戰計畫，分別於8月11日、8月12日、8月16日、8月19日、8月24日晚上9點起，由實況主們擔任隊長與全台玩家們一起線上體驗新模式，感受槍林彈雨、團隊競技的魅力。官方同步於官網活動頁舉辦趣味競猜活動，玩家們可預測投票支持喜愛的實況主，成功預測有機會獲得「超A級解碼器」。
慶祝改版官方推出多項活動，並將於8月底開放「角色黑市交易」功能，未來黑市不只買賣槍械武器，還可交易各式角色。
📍佔領戰BETA版模式紀念活動
初次在「團隊佔領戰BETA」的「貴族莊園」地圖中獲得勝利，可獲得「守護之光」*10，於「守護之光商店」兌換豐富獎勵。
📍支援前線活動
玩家每日完成一場遊戲，可獲得任務點數，依據累積點數最終可獲得不同的虛寶獎勵，任務全部完成最多可獲得「超A級解碼器」*10與其他多樣獎勵。
📍全新榮譽勳章活動
每日收集活動部件，組合成功100次可獲得全新勳章「重組高手」*1 。
📍回鍋＆新手禮包活動
超過1個月未登入或新加入的玩家，皆可取得「CSO專屬歡迎禮包」，提供神槍手們「王牌」級強力武器與裝備支援，包含：「極．煉獄使者(15日)」*1、「TMSR星幻流光(15日)」*1、「火蓮霧(30日)」*1、「無限激光炮(15日)」*1、「X-90追魂收割者」*1、「X-12追魂收割者」*1。