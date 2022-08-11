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《CSO絕對武力》推全新模式　「團隊佔領戰BETA」上線

▲《CSO絕對武力》睽違兩年全新模式「團隊佔領戰BETA」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《CSO絕對武力》睽違兩年全新模式「團隊佔領戰BETA」。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-11 07:15:00

射擊遊戲《CSO絕對武力》睽違兩年正式推出全新模式「團隊佔領戰BETA」，以團隊競技玩法帶來新體驗。官方同步舉辦「實況主約戰企畫」，邀請國動、龜狗、冠賢、杏仁咪嚕、瑞斯帝亞、KSP六位實況主與玩家共同體驗刺激團戰，並推出趣味競猜活動，讓玩家預測投票拿虛寶。

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《CSO絕對武力》即日起正式推出全新模式「團隊佔領戰BETA」，別於遊戲過往較注重個人技術展現及武器強度的「殭屍模式」，新模式「團隊佔領戰BETA」更強調團隊合作及智策謀略，如何與隊友順暢溝通、完成戰術目標，並合作達到佔領或反佔領，將成為戰役中的取勝關鍵。玩家將分為「人類陣營」與「殭屍陣營」，人類陣營需要在時間內盡可能佔領據點獲得積分，殭屍陣營則要妨礙人類。隨著佔領階段，兩方陣營會各自獲得戰力升級，人類可選擇強化自身的武器或系統所提供的武器；殭屍可進化為「莎拉」、「魅魔莉麗絲」等更高階殭屍。

官方特別邀請到知名實況主：國動、龜狗、冠賢，人氣VTuber：杏仁咪嚕、瑞斯帝亞、KSP，一同舉辦實況主約戰計畫，分別於8月11日、8月12日、8月16日、8月19日、8月24日晚上9點起，由實況主們擔任隊長與全台玩家們一起線上體驗新模式，感受槍林彈雨、團隊競技的魅力。官方同步於官網活動頁舉辦趣味競猜活動，玩家們可預測投票支持喜愛的實況主，成功預測有機會獲得「超A級解碼器」。

▲《CSO絕對武力》「實況主約戰企畫」啟動與玩家線上對戰。（圖／遊戲橘子提供）
▲《CSO絕對武力》「實況主約戰企畫」啟動與玩家線上對戰。（圖／遊戲橘子提供）
慶祝改版官方推出多項活動，並將於8月底開放「角色黑市交易」功能，未來黑市不只買賣槍械武器，還可交易各式角色。
📍佔領戰BETA版模式紀念活動
初次在「團隊佔領戰BETA」的「貴族莊園」地圖中獲得勝利，可獲得「守護之光」*10，於「守護之光商店」兌換豐富獎勵。

📍支援前線活動
玩家每日完成一場遊戲，可獲得任務點數，依據累積點數最終可獲得不同的虛寶獎勵，任務全部完成最多可獲得「超A級解碼器」*10與其他多樣獎勵。

📍全新榮譽勳章活動
每日收集活動部件，組合成功100次可獲得全新勳章「重組高手」*1 。

📍回鍋＆新手禮包活動
超過1個月未登入或新加入的玩家，皆可取得「CSO專屬歡迎禮包」，提供神槍手們「王牌」級強力武器與裝備支援，包含：「極．煉獄使者(15日)」*1、「TMSR星幻流光(15日)」*1、「火蓮霧(30日)」*1、「無限激光炮(15日)」*1、「X-90追魂收割者」*1、「X-12追魂收割者」*1。

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