不顧軍演！蔣萬安挺國民黨赴中 何孟樺：不配當首都市長
就在中國軍演威脅台灣之際，國民黨不顧我國輿論及國際反彈，仍執意由副主席夏立言於今（10）日率團訪中，中國更幾乎同時就宣佈統一台灣白皮書，還強調對台武力正當性，引發譁然。民進黨台北市議員參選人何孟樺對此表次，夏立言高居國民黨副主席，在這種時候親自赴中訪問，引發黨內外強烈質疑；國民黨台北市長參選人蔣萬安過往批評雙城論壇，後來被摸頭，更忽視共機威脅，今日還支持夏立言赴中，根本就毫無核心思想，完全不配當首都市長。
何孟樺說，民主國家政要一一訪台後，中國玻璃心碎滿地，近來在台海進行大規模軍演，引起世界民主國家關注，紛紛表態力挺台灣，警告中國若片面改變台海現狀將承擔嚴重後果。然而，每次中國對台灣文攻武嚇、脅迫台灣人民時，國民黨都會大打兩面手法，一手譴責中共、瞞騙台灣人民，一手媚共親中、怪罪台灣政府。
何孟樺說，夏立言高居國民黨副主席，在這種時候親自赴中訪問，引發黨內外強烈質疑，國民黨中央甚至還出面緩頰「不會見大官」，根本就是此地無銀三百兩，明知會傷害台灣人民情感還故犯。
何孟樺表示，蔣萬安今天也是一貫面對兩岸議題只會講廢話，還記得今年中旬蔣萬安拜訪前總統馬英九時，還正義凜然地說「雙城論壇舉辦前提就是共機不擾台」。結果後來受到黨內叔叔阿姨的摸頭，話鋒一轉開始稱讚雙城論壇、忽視共軍威脅，甚至今天還支持夏立言赴中。
何孟樺痛批，蔣萬安根本就毫無核心思想，只會聽黨命行事，這種「黨寶」完全不配當首都市長。
何孟樺強調，在台灣人民受到共機威脅、國軍日夜守護國土之際，夏立言竟然以「交流」的名義跑到敵國，那如果有一天真的開戰了，國民黨會不會大家都要去「交流交流」了？這根本就是打著交流的名號，行投降之實，丟盡台灣人的臉。