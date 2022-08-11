NOW早報／台大認論文抄襲！林智堅現身中華大學低調回9字

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針對論文爭議，林智堅昨日上午表示，已經把書面資料送到學校，同時也會去參加中華大學的學倫會，並進行說明。
對此，中華大學回應學術倫理審定會獨立調查，學校無所知悉。
今日天氣／各地炎熱「多雲到晴」！西半部地區注意午後大雨
中央氣象局預報，今（11）日天氣與昨日十分類似，環境為弱東南風，在東南部地區及恆春半島地區有機會出現零星降雨，清晨在西半部沿海地區有降雨機率，不過雨勢偏小，也很短暫，要留意的是午後西半部地區及各山區的雷陣雨發展，容易出現短延時強降雨，尤其嘉義以南的平地地區降雨機率較高。
氣溫方面，各地高溫約落在33至35度，其中東半部局部地區容易出現36度以上高溫，台東甚至有可能發生38度極端高溫。中午前後紫外線偏強，提醒民眾外出記得要做好防曬，多補充水分。
柬埔寨詐騙原型！石明謹憶「南寧案件」：台灣人騙台灣人
柬埔寨人蛇集團勾結黑幫，打著柬埔寨外派工作的名號，卻將台灣人囚禁虐待的案件頻傳。對此，知名球評、退休警員石明謹發文指出，類似案件早在2008年至2012年就盛行，在當時被稱為「南寧詐騙」案件。
石明謹於臉書發文分享，時間約從2008至2012這之間，是中國正值房地產起飛時期，有人宣稱「只要入股台幣33萬，第一年可以獲利380萬，第二年可以獲利台幣3000萬」招攬台灣人前往廣西，宣稱會帶看房地產。
等到了南寧當地後，會先帶看一些興建中的房子，有些傻傻的肥羊就會掏出現金投資，但若是遇到不願意掏錢的，就會被帶往不明的房子內，將手機、證件搶走後軟禁，並要求在台灣的家人匯錢，否則就不會放人離開。
但若是碰上家中經濟拮据，還異想天開要投資的人，下場就會是用「身體」償還，男的慘遭切腎，女的強迫從事性工作，或者加入他們的行列，「幫忙騙親朋好友過去，不用出賣肉體，還可以分紅」，導致當時在南寧有大批的台灣人，包括騙人和被騙的。
至於為何不報警，首先是因為身上沒有證件，被關在不明的房子內，還有彪形大漢二十四小時看守，「就算能逃出去，你也不知道自己身在何方，警察？你都不知道他們是不是同夥，有些人在路上就發現不對勁，很機靈的逃跑了，有些人就再也沒有回來，有些人後來就成了詐騙集團的一員」。
石明謹提到，後來台灣與對岸聯手掃蕩，抓了兩百多個詐騙分子和近千個受害者。回想到近期相似度高的柬埔寨詐騙，他直言「你在台灣都找不到像樣的工作了，去柬埔寨可以賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢」、「如果天上掉下不合理的報酬，有兩種可能，一種是你長得像金城武，一種是你自以為你長得像金城武」。
孫其君爆向郭雪芙討鑽戒！開拉麵店失利 砸200萬還背債
男星孫其君與郭雪芙2019年合拍戲劇《我們不能是朋友》爆出緋聞，去年還盛傳他以「紙袋藏鑽戒」的奇招求婚成功，讓女友點頭下嫁，準備抱得美人歸，事後卻被女方否認，成了一樁羅生門，未料事隔一年，媒體卻爆料他因疫情影響，耗資200萬投資的拉麵店副業失敗收場，還跟郭雪芙起了爭執，才會讓戀情破局！
根據《鏡週刊》報導，孫其君當時投資拉麵店，宣稱由家人出資，其實，郭雪芙也挹注金錢援助，內湖瑞光路上店租昂貴，每月就要15萬元，結果疫情無法內用，導致不斷燒錢，郭雪芙希望他及早止損，孫其君仍一意孤行，結果心血全白費，背了不少債務，彼此為此嚴重爭執，情事因此告吹。
報導指出，一段情原本可望修成正果，卻因此事鬧翻，郭雪芙仍保留著鑽戒，當作投資失利的抵押品。孫其君也被傳出背債，債主還向其美國家人催討金錢，他甚至想跟郭雪芙討回鑽戒。經紀人向《鏡週刊》表示不清楚他財務狀況，「如果孫其君真的有財務問題，公司基於負責任的立場，願意出面幫他協商。」。郭雪芙經紀人則向《NOWnews今日新聞》表示 ：「他的財務狀況我們不清楚，實在沒有辦法給予什麼樣的回應，我相信如果他真的有狀況的話，他經紀公司一定會協助他好好處理」。
誘騙台人赴柬埔寨！《角頭》演員獲佣金 3個月海削5千萬
近來海外高薪詐騙案例層出不窮，也有不少是「台灣人騙台灣人」的案例出現，檢警日前偵破不法集團，詐騙台灣年輕人赴柬埔寨，其中一名，就涉嫌和人蛇集團合夥進行詐騙，短短三個月不法獲利5000萬元，共騙了82名台灣人到柬埔寨，後在檢警追查下，李振豪案經檢察官複訊後被依《人口販運防治法》等罪移送，後聲請羈押獲准。
2015年上映的《角頭》，裡頭有不少黑道大場面，劇場為求逼真，找來「真兄弟」擔任臨演，但其中一名臨演李振豪，是竹聯幫東堂東新會要角，他被檢警發現，涉嫌和人蛇集團合夥進行詐騙，吸引有「淘金夢」的年輕台灣男女，到柬埔寨工作，而他甚至在2015年，就在警方的「掃黑」行動中，因涉嫌率眾恐嚇取財、強盜等不法行徑被逮補。
據《鏡週刊》報導，李振豪原在台北市中山區經營酒店，今年三月見旗下小弟做人口販運，將台灣人誘騙到柬埔寨大賺黑心錢，於是開始加入經營人口販運，短短三個月就騙了82名台灣人到柬國，成功誘拐1人，即可向當地詐騙集團實拿佣金2.2萬美元，3個月共獲得5000萬元不法所得。
檢警持續追查，終於偵破李振豪一夥，案經檢察官複訊後，將其依《人口販運防治法》等罪聲請羈押獲准。
年輕人都不知！他考「彩虹」台語怎唸 網搬出阿嬤神救援
爺爺奶奶輩習慣以台語溝通，因此任何詞語的閩南語發音都難不倒他們！近日就有網友於《爆廢公社》發出考題，直言「很多年輕人不知道彩虹的台語」，而留言區中則釣出很多人的阿公、阿嬤神救援，秒答出正確發音。
根據原PO於《爆廢公社》貼出彩虹的照片，並表示「相信很多年輕人不知道它（彩虹）的台語」。問題難倒一票網友「我不是年輕人，但我也不知道怎麼念」、「是…..猜鴻吧」、「彩虹的台語完全沒聽過…我一直以為知道長頸鹿的台語就很厲害了」、「我活了21年還真的不知道」。
留言區中則紛紛請出爺爺奶奶救援，「記得！阿祖說過：ㄤ霓；阿公阿嬤唸：ㄎㄧㄥ」、「ㄎㄧㄥ我有問過阿公」、「這種問題問爺爺奶奶就好了啊」、「這種問題問阿嬤準沒錯」、「我阿嬤跟我講過，但我一分鐘後就忘了」、「ㄎㄧㄥ，還好小時候問過長輩」。
根據教育部台灣閩南語辭典解答，閩南語中「虹」，音讀為「khīng」，意指彩虹，是大氣中水滴經日光照射後，發生折射或反射作用形成的弧形光圈，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。（編輯：賴禹妡）