葡萄牙國會友台議員籲中國停止對台挑釁

我是廣告 請繼續往下閱讀
奧利維拉首先澄清因葡萄牙不承認台灣主權，所以國會友台小組是非正式的，但非正式國會友台小組的好處是不受正式小組約20人的人數限制，但非正式台友小組無人數限制，目前已有40、50人支持。
奧利維拉表示，似乎有一項可能發起攻擊的論述正在發生，而這正是友台小組所擔憂的，所以他們正打算與剛抵任的台灣駐葡萄牙代表張崇哲討論此項議題。
奧利維拉指出，台灣雖小，但與西方國家一樣捍衛民主言論自由和兩性平權等共同價值，此刻台灣需要支持，所以他強烈要求葡萄牙的重要夥伴中國停止對台灣挑釁。
奧利維拉表示，根據他三次訪問台灣的印象，台灣人的特質是良善溫和，愛好和平，總統蔡英文也是溫和的人，但溫和不等於懦弱，台灣人民意志堅定，不畏中國恫嚇，而且任何戰爭都是愚蠢的，中國如果開戰後果會超過天安門事件好幾倍，所以中國要明智考量後果。
奧利維拉強調，台灣不是烏克蘭，全世界都在關注台海局勢，一旦中國對台動武將牽動全球。
葡萄牙中國問題專家席瓦（Jorge Tavares da Silva）也在美國有線電視新聞節目中評論台海局勢，他也認為台灣和烏克蘭的情況不一樣，儘管中國咄咄逼人和壓迫姿態升高區域緊張，席瓦還是不太相信台海會發生戰爭，因為兩岸人民都希望盡可能和平解決紛爭。
此外，中國武力雖超過台灣數倍，但台灣武力也不容忽視，最主要是台灣人民有韌性，以漢光演習為例，全民都已做好準備，演習可以在數分鐘內街道清空避難，顯示台灣人民已經準備好隨時應戰。（編輯：韋樞）1110811