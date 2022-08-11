迪士尼Q3旺　打敗Netflix成串流龍頭、盤後飆6%

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娛樂巨頭迪士尼(Disney)於8月10日美股盤後公佈最新財報，營收、獲利均優於華爾街預期，備受關注的影音串流服務Disney+也表現亮眼，總訂戶數甚至超越Netflix，成為全球最大影音串流平台業者。投資人欣喜若狂，帶動迪士尼盤後股價勁揚逾6%。
根據迪士尼公佈的財報資料，2022年會計年度第三季(截至2022年7月2日)，營收年增26%至215億美元，高於Refinitiv調查所預期的209.6億美元；稀釋每股盈餘1.09美元，擊敗市場共識預期的0.96美元。
依事業群區分，樂園、體驗和產品部(Parks, Experiences and Products)營收增至74億美元，創歷史新高，較去年同期的43億美元大增72%，營業利益(Operating Income)躍升至22億美元，遠高於去年同期的3.56億美元。主要受惠旗下主題樂園遊客量明顯回升、美國迪士尼飯店客房住用率(Occupancy)達到90%。
作為迪士尼金雞母的媒體與娛樂發行部(Disney Media and Entertainment Distribution)營收年增11%至141.1億美元，但營業利益下滑32%至13.8億美元。原因是旗下影音串流平台Disney+、Hulu和ESPN+內容製作成本高昂，第三季合計虧損11億美元。
迪士尼在財報中表示，第三季期間，Disney+全球付費訂戶數增加1,440萬戶，使總數達到1.521億戶。根據FactSet調查，分析師平均預期為1.477億戶，相當於增加1,000萬戶。
值得注意的是，加上Hulu訂戶數4,620萬戶和ESPN+ 2,280萬戶，迪士尼旗下影音串流平台總訂戶數達到2.211億戶，打敗老大哥Netflix，登上市場龍頭。截至2022年第二季，Netflix全球總訂戶數為2.207億戶。
不過，由於爭奪印度板球超級聯賽(Indian Premier League)轉播權失利，迪士尼10日下修Disney+訂戶數目標，預計2024會計年度Disney+全球付費訂戶數介於2.15億至2.45億戶，低於先前預測的2.3億至2.6億戶。
迪士尼宣佈，自2022年12月8日起，將在美國推出含廣告的Disney+訂閱方案，價格為每月7.99美元，而無廣告版Disney+價格由現行7.99美元漲至10.99美元，漲幅38%。
Yahoo Finance報價顯示，迪士尼(DIS.US)股價在10日正常盤上漲3.98%、收112.43美元，盤後股價續揚6.85%至120.13 美元。
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資料來源-MoneyDJ理財網