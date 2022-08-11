轎車男「逼停聯結車」！拿鐵棒揮舞挑釁大學長 下場慘了
國道1號南向309.6K處路段，前（9）日發生一起行車糾紛，1位37歲的蘇姓男子駕駛白色自小客車，因不滿遭到後方聯結車按喇叭，在國道上多次在聯結車前急煞逼車，之後蘇男手持鐵棒下車，叫囂髒話、揮舞鐵棒作勢想要攻擊。由於大貨車或聯結車司機常在無線電頻道互稱「學長」，加上車體噸位量級遠大於一般自小客車，許多網友會稱大貨車或聯結車是路上的「大學長」，蘇男越級挑釁學長，但聯結車駕駛始終保持淡定，冷靜報警。警方接獲報案後趕到現場，將蘇男依妨害自由、毀損、公共危險罪等罪嫌移送。
據了解，這起行車糾紛發生在9號下午2點多，52歲呂姓男子駕駛聯結車行駛在國道南向安定路段，因覺得前方蘇男駕駛的白色轎車車速過慢，遂按喇叭示意，不料蘇男因此暴走，隨即蛇行並故意在聯結車急煞、驟然減速，逼迫聯結車到路肩「輸贏」。
隨後蘇男拿鐵棒下車嗆聲，還敲擊聯結車的車頭，以及副駕駛座前玻璃，造成車輛毀損。不過聯結車駕駛與副座乘客，全程保持冷靜，淡定坐在車上看著蘇男脫序行徑，沒有下車與其爭論，而是選擇直接打電話報警。
警方接獲報案到達現場，立即把蘇男帶回派出所，訊問後依妨害自由、毀損、公共危險罪等罪嫌移送。蘇男「越級挑戰」學長，結局可說是完敗，網友也紛紛在相關影片底下留言回覆說，「學長脾氣也太好」、「笑死，完全表現出什麼叫狗吠火車」、「真的是老司機，這麼淡定，在高處看猴子玩耍」、「淡定的司機很不錯～哈」。（編輯：倪浩軒）