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過半上班族因疫情福利縮水　近4成錯失加薪機會

▲人力銀行今（11）日公布「疫情衝擊回顧與解封復甦之路調查」，結果顯示，有35%資方認為，今年疫情對經濟影響較前兩年更大，且37.4%的上班族自認錯失上半年加薪機會。（示意圖／取自unsplash）
▲人力銀行今（11）日公布「疫情衝擊回顧與解封復甦之路調查」，結果顯示，有35%資方認為，今年疫情對經濟影響較前兩年更大，且37.4%的上班族自認錯失上半年加薪機會。（示意圖／取自unsplash）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-11 09:58:542022-08-11 10:04:08

疫情進入第3年，對勞工的職場生活影響仍有多大？人力銀行今（11）日公布「疫情衝擊回顧與解封復甦之路調查」，結果顯示，有35%資方認為，今年疫情對經濟影響較前兩年更大，且37.4%的上班族自認錯失上半年加薪機會，55.7%的上班族有感員工福利縮水。
 
根據yes123求職網調查顯示，相較2021年，資方預估今年疫情對台灣經濟的衝擊，39%預估兩年衝擊差不多；35.9%預估今年衝擊比較大；以及25.1%預估去年衝擊比較大。

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與去年相比，由於疫情衝擊，企業評估今年營運的損益狀況，37%雖有獲利，但盈餘下滑；19.3%虧損中，所幸明年有望改善；18.5%損益兩平；16.3%仍有獲利，且盈餘沒有下滑；8.9%屬於虧損中，且明年恐怕無法改善。相當於2022年可能「虧損中」的企業，合計共有28.2%，不過今年有望保持「獲利中」的公司，也合計佔了53.3%。

對勞方來說，難以接受的職場情況仍在持續中，像是對今年上半年個人工作量的變化，39.8%工作量沒有太大變化；33%公司遇缺不補，導致工作量增加；27.2%公司業績持續低迷，反而使工作量減少。

且不幸因為疫情關係，合計共37.4%的上班族自認「錯失」上半年加薪機會，又分成20.3%預估下半年沒有機會；17.1%預估下半年仍有機會。另外，合計共32.4%的上班族自認「錯失」上半年升職機會，又分成18.7%預估下半年沒有機會；13.7%屬於預估下半年仍有機會。

職涯規劃也「疫」外被打亂！調查發現，今年原本有出國工作計畫的，合計比例為38.4%，分成32.2%因疫情放棄出國工作計畫；6.2%沒有放棄出國工作計畫。除此之外，原本在虎年農曆年後有跳槽計畫的，合計比例為55.4%，42.6%為因為疫情關係，因此造成農曆年後跳槽計畫受阻；12.8%則是沒有造成農曆年後跳槽計畫受阻。

也讓勞工特別有感的疫情衝擊，就是對收入的影響，調查更發現，有35.8%的人透露，因為疫情，導致公司提供的分紅或獎金減少，換算下來，平均每月遭到變相減薪7%。同樣由疫情「導火線」引起，也有55.7%的上班族認為，結果導致員工福利縮水。
 

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