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一起挑戰酷夏最清爽食感！綠茶粉創意驚喜吃法涼一夏

▲面對高溫酷夏，必須來點清爽食感消消暑氣。（圖／品牌提供）
▲面對高溫酷夏，必須來點清爽食感消消暑氣。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-12 11:00:00

今夏日頭赤炎炎，每日高溫不斷衝破紀錄，令人渾身是汗、了無食慾，這時就必須來點清新冰涼的好滋味消消暑！深受大眾歡迎的綠茶粉，近來意外成為網路話題新寵兒，許多網友突發奇想將綠茶粉入甜點、入菜甚至搖身一變為調酒，完全顛覆以往對綠茶粉的印象，帶起一波「挑戰酷夏最清爽食感」創意新吃法，引發熱烈迴響。

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時常分享好康好物、DIY食譜的臉書社團「我愛全聯-好物老實說」，近來有篇貼文刷出破千讚數和破百分享次數，原來是一名網友大方分享如何將天仁茗茶綠茶粉，在家製成奶味濃郁的綠茶雪糕，加點蜜紅豆就成了綠茶紅豆雪糕，既消暑又省荷包，令許多網友感到相當驚艷，紛紛留言讚賞「我都拿他們家綠茶粉泡拿鐵，照你的做法感覺也能DIY一下」、「原來做雪糕那麼容易」、「好厲害，我也要來試試看」，意外掀起一陣「綠茶粉」熱潮。

▲網友大方分享如何將天仁茗茶綠茶粉，在家製成奶味濃郁的綠茶雪糕，意外掀起熱烈迴響。（圖／擷取自臉書社團）
▲網友大方分享如何將天仁茗茶綠茶粉，在家製成奶味濃郁的綠茶雪糕，意外掀起熱烈迴響。（圖／擷取自臉書社團）
其實綠茶粉用途不止於此，嚴選日本靜岡優質茶菁、不含香料及色素的天仁茗茶綠茶粉，不只可以做成綠茶雪糕，還能輕鬆入菜！親子部落客「佩吉的生活點滴」將天仁茗茶綠茶粉加入麵糰、桿成翠綠Q彈的水餃皮，包入豬肉玉米內餡，每一口都吃得到清爽淡雅的綠茶香。擁有高人氣的「SOLO的玩樂指南」，運用簡單DIY料理技巧，一次將天仁茗茶綠茶粉做成綠茶乳酪冰淇淋、綠茶鮮奶油，搭配蜜糖吐司一起享用，彷彿來到甜點天堂。

▲天仁茗茶綠茶粉，不只可以做成綠茶鮮奶油蜜糖吐司，還可以入菜，成為清爽可口的綠茶餃子。（圖／品牌提供）
▲天仁茗茶綠茶粉，不只可以做成綠茶鮮奶油蜜糖吐司，還可以入菜，成為清爽可口的綠茶餃子。（圖／品牌提供）
熱愛綠茶淡雅滋味的朋友，一定要試試看天仁茗茶御選綠茶粉，特選來自日本靜岡鮮嫩頂級茶菁作為原料，茶香更為濃郁，口感細緻甘甜，屬於正統日式風味。廣受酒迷喜愛的「OOC」，特別為天仁茗茶御選綠茶粉設計兩款「大人的飲料」，將綠茶粉混搭牛奶、蜂蜜、琴酒、小黃瓜、檸檬汁和薄荷葉，即是酷夏最清爽的茶酒；御選綠茶粉也非常適合作為烘焙原料，「小田太太の玩樂廚房」巧手端出宛如一座座小富士山的綠茶富士戚風蛋糕，以及真材實料的綠茶奶蓋紅豆拿鐵，絕對是仲夏午後一大享受。

▲天仁茗茶御選綠茶粉的細緻甘甜，不論是調製調酒或是烘焙都很適合。（圖／品牌提供）
▲天仁茗茶御選綠茶粉的細緻甘甜，不論是調製調酒或是烘焙都很適合。（圖／品牌提供）
看完了眾多網友的挑戰，你是否也想加入挑戰酷夏最清爽食感呢？那絕對不能錯過期間限定優惠活動！天仁茗茶綠茶粉將在8月於全聯全省通路享有促銷優惠價，家樂福、大潤發、愛買各大量販店也都可以買得到，優惠期間享促銷價再送水瓶；天仁茗茶御選綠茶粉可於天仁茗茶各大門市選購，跟著天仁茗茶的腳步，一起感受今年酷夏裡最清爽食感！


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