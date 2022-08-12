一起挑戰酷夏最清爽食感！綠茶粉創意驚喜吃法涼一夏

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其實綠茶粉用途不止於此，嚴選日本靜岡優質茶菁、不含香料及色素的天仁茗茶綠茶粉，不只可以做成綠茶雪糕，還能輕鬆入菜！親子部落客「佩吉的生活點滴」將天仁茗茶綠茶粉加入麵糰、桿成翠綠Q彈的水餃皮，包入豬肉玉米內餡，每一口都吃得到清爽淡雅的綠茶香。擁有高人氣的「SOLO的玩樂指南」，運用簡單DIY料理技巧，一次將天仁茗茶綠茶粉做成綠茶乳酪冰淇淋、綠茶鮮奶油，搭配蜜糖吐司一起享用，彷彿來到甜點天堂。
熱愛綠茶淡雅滋味的朋友，一定要試試看天仁茗茶御選綠茶粉，特選來自日本靜岡鮮嫩頂級茶菁作為原料，茶香更為濃郁，口感細緻甘甜，屬於正統日式風味。廣受酒迷喜愛的「OOC」，特別為天仁茗茶御選綠茶粉設計兩款「大人的飲料」，將綠茶粉混搭牛奶、蜂蜜、琴酒、小黃瓜、檸檬汁和薄荷葉，即是酷夏最清爽的茶酒；御選綠茶粉也非常適合作為烘焙原料，「小田太太の玩樂廚房」巧手端出宛如一座座小富士山的綠茶富士戚風蛋糕，以及真材實料的綠茶奶蓋紅豆拿鐵，絕對是仲夏午後一大享受。
看完了眾多網友的挑戰，你是否也想加入挑戰酷夏最清爽食感呢？那絕對不能錯過期間限定優惠活動！天仁茗茶綠茶粉將在8月於全聯全省通路享有促銷優惠價，家樂福、大潤發、愛買各大量販店也都可以買得到，優惠期間享促銷價再送水瓶；天仁茗茶御選綠茶粉可於天仁茗茶各大門市選購，跟著天仁茗茶的腳步，一起感受今年酷夏裡最清爽食感！