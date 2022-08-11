台北的後花園？江聰淵：宜蘭是台灣的桃花源、高鐵的起點
宜蘭縣長參選人江聰淵接受民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》專訪，並於今（11）日播岀。江聰淵作為台灣首位拿國旗到大聯盟開球的縣市首長，特別準備最近意外變成民主象徵的「義大利麵」，佐宜蘭在地名產鴨賞展現廚藝，意義耐人尋味。專訪中，主持人黃彩玲脫口「宜蘭是台北的後花園」時，原本有說有笑的江聰淵一秒變臉，強調「後花園」是宜蘭人的廚房禁忌，讓黃彩玲邊笑邊嚇得倒退三步。
選上宜蘭市長後，江聰淵一手催生「幾米公園」。他回憶，起初被國民黨團質疑不可行，沒想到才做第一期就全台爆紅，不只被交通部評選「2019台灣經典小鎮」，更吸引國際遊客慕名前來；甚至時任行政院長的副總統賴清德參訪幾米公園，都忍不住抱怨，「遊客只顧拍照，沒人認出我」，讓江聰淵幾度安慰卻也自豪，幾米公園已成為國際觀光景點。
另外，江聰淵2017年受宜蘭姐妹市美國堪薩斯州黎霧市之邀，成為台灣第一位把國旗帶到美國職棒大聯盟開球的民選首長，同樣引發關注。事隔多年，江聰淵依舊興奮，在專訪中重現自己在投手丘揮國旗到忘我的場景。
江聰淵出身農家，兒時除了唸書還得幫忙種菜，他表示，自己對土地有一份深刻的歸屬感，「宜蘭是台灣的桃花源」，旅遊景點多到他「選擇障礙」發作，但私心最推有「台版羊角村」之稱的「冬山舊河道」，可以搭小船體驗歷史文化。
江聰淵強調，宜蘭不是高鐵的終點站，而是高鐵起點站，期盼自己在選上縣長後，能讓宜蘭成為便利的桃花源，實現「前進吧！新宜蘭」願景。