最美小三韓素希半臉毀了！腫到不願露正面 PO左臉報平安
南韓女星韓素希因出演《夫婦的世界》飾演「最美小三」呂多景走紅，此後拿下不少電視劇女主角，跟朴敘俊主演的《京城生物》拍攝中，韓素希卻不慎受傷，眼部周邊浮腫瘀青，她為了不讓粉絲擔心，以頭髮遮住右眼自拍和大家報平安，今（11日）韓媒也指出韓素希將於16日重返劇組，但公司則打臉說：「16日復出為時過早，還在觀察復出的時間。」
韓素希3日拍攝《京城生物》時出意外，她的右半臉跟眼部周圍受傷，當時傳出將動緊急手術，但經紀公司表示傷勢不到接受手術的地步，要外界放心。今媒體報導她預計16日重返劇組，雖然到今天為止她眼睛仍浮腫、瘀青，但韓素希飾演的角色無須過多妝容，所以可能提前復工，卻遭經紀公司打臉，「16日復出的傳聞還為時過早，藝人眼睛周圍還留有瘀青，還在觀察復出時間」。
韓素希的美臉掛彩令粉絲擔憂，她除了更新IG上傳畫作，也上粉絲聊天群組報平安，更附上以頭髮遮住右臉的自拍，表示：「大家很擔心吧？我沒事，我在家有好好的休息、畫畫，久違的度過自己的時間，為了被嚇到的粉絲所以短暫進來一下，可惜現在沒有大頭貼（聊天帳號未設定），之後有可以分享的東西我會再上來。」她表示會注意身體健康，這樣才能拍出好作品回饋外界。