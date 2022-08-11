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上班見OL「襯衫解一半」逞胸！眾搶讓博愛座　本尊被神出

▲美胸OL搭捷運，身分曝光。（圖／婉婷 Valent IG）
▲美胸OL搭捷運，身分曝光。（圖／婉婷 Valent IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-11 12:24:462022-08-11 12:29:39

搭乘大眾交通工具成了民眾的日常生活，途中遇見面貌姣好、身材火辣的正妹是可遇不可求，網友昨（10日）在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，一名穿爆乳襯衫的女子正在搭捷運，有人表示「直接不上班了，她到哪我到哪」，而該辣妹的身分也曝光，來頭不小。

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曝光的相片，地點在捷運車廂內，一位留著金色長髮，戴口罩，白襯衫扣子僅扣倒數幾顆的妙齡女子，一對豐滿上圍、狹長事業線呼之欲出，黑色窄裙帶出螞蟻腰身，加上一身乳白色肌膚，讓人目光捨不得移開。

▲爆乳OL搭捷運被拍。（圖／爆廢公社公開版）
▲捷運爆乳OL引起網友熱議。（圖／爆廢公社公開版）
原PO寫道：「今天害我上班又遲到了...」貼文發布後，引來大批網友留言：「遇到長輩要請安」、「那些遲到又曠職的算啥」、「我很尊重長輩！所以我一定會給讚」、「這有片名的」、「請坐博愛座」、「我都騎車工作，沒這種困惱」、「台灣最美的風景是人」、「晚一點到公司也是可以的」、「求IG」！

留言區立刻有網友附上該美胸OL的IG帳號，原來是小有名氣的馬來西亞網美婉婷（Valent），擁有甜美臉孔、34D傲人上圍的她，經常在粉專分享福利照，IG坐擁逾71萬粉絲，被視為同鄉「鋼琴女神」李元玲的勁敵，過去就曾多次登上新聞版面。（編輯：楊穎軒）

▲上班照系列是婉婷今年2月發布，至今共有5.5萬人點讚。（圖／婉婷 Valent IG）
▲▼上班照系列是婉婷今年2月發布，至今共有5.5萬人點讚。（圖／婉婷 Valent IG）
▲上班照系列是婉婷今年2月發布，至今共有5.5萬人點讚。（圖／婉婷 Valent IG）

▲▼上班照系列是婉婷今年2月發布，至今共有5.5萬人點讚。（圖／婉婷 Valent IG）
▲婉婷長相清甜。（圖／婉婷 Valent IG）
▲婉婷長相清甜。（圖／婉婷 Valent IG）

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