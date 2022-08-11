62%桃園人認林智堅應退選 林濁水嘆：別再迷信有拗有贏
民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大學倫會審查後，9日認定林智堅抄襲，並撤銷學位。台灣民意基金會今日公布即時民調，48％受訪者認為林智堅應退選，更有62％的桃園受訪者認為林智堅不應該繼續選下去。對此，前立委林濁水直呼「不該再心存僥倖，迷信有拗就有贏了！」
台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這次民調傳達出一個清楚的訊息，那就是，當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，台灣民意一面倒認為林智堅應退選。從6都16縣市來看，每一個縣市都呈現多數人認為林智堅應退選，包括民進黨大本營台南市和高雄市，而桃園市有62％的人認為林智堅應退選，台北市也有55.5％。
前立委林濁水形容這份民調是「風暴來襲」，「如果台大判定抄襲，全國各地贊成林智堅退選的都是多數，包括台南高雄。其中最贊成的是桃園，62.0％比19.9％。其次是陳時中參選的台北市，55.5％比32.7％！」
林濁水指出，情況可能還會更壞，「因為這調查的日期是8、9兩天，其中8日台大結論還沒有出來」。林濁水最後呼籲，「風暴已臨，不該再心存僥倖，迷信有拗就有嬴了」。而林濁水之前也曾發文詢問蔡英文主席，「真的決定站在台大對立面，非叫民眾在民進黨VS台大之中二選一不可了嗎？這是什麼樣的神妙戰略決斷？」（編輯：倪浩軒）