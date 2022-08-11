夏立言訪中　蔡其昌：台灣拒絕飛彈恐嚇下的兩岸交流

國民黨副主席夏立言率團訪中引起爭議，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今（11）日指出，到中國不代表親中，但對岸飛彈都打到家門口了，國民黨還要跑過去，腦袋到底在想什麼？不僅台灣國際形象受損，國民黨年輕世代也問「守護中華民國很難嗎？」他強調兩岸交流應該對等、尊嚴的往來，而非飛彈恐嚇下的交流。
蔡其昌上午與立委何欣純、議員李天生、林德宇及議員參選人張芬郁到大里區塗城國小進行運動場地會勘、捐贈學校棒球隊球具。針對夏立言訪中爭議，他強調台灣人有百萬、千萬的人去過中國，沒有人會說去中國就是親中，但當對岸飛彈都打到家門口、之前政府也勸阻了，仍硬要跑過去，「不知道國民黨這動作想表達什麼」。
蔡其昌說，夏立言在全國人民努力捍衛家園、守護中華民國的同時跑去訪中，讓世界上關心台灣、守護民主的國家困惑，也讓台灣的國際形象和認知遭受打擊，不僅民進黨質疑，國民黨自家議員都看不下去，「部份年輕世代連『守護中華民國很難嗎？』這個話都說出來了。」
蔡其昌重申自己一貫立場，希望兩岸可以和平、交流、穩定，前提是正視中華民國是主權獨立的國家，才能對等、尊嚴的往來。他說：「兩岸交流是應該的，但不是飛彈恐嚇下的交流，國民黨整體的親中，國人沒辦法接受。」