陸狗仔預告頂流明星爆大瓜！關鍵字「炸楊窩」4大咖中槍
大陸狗仔近日爆料娛樂圈動作頻頻，繼日前爆料向佐疑似出軌之後，近日又預告要炸「頂流的瓜」，原先開出10人名單之後，11日上午又再縮小範圍，指出要「炸洋窩」，直指要爆料的明星姓楊！名單中一共有4位姓楊的大咖瞬間中槍，引起巨大討論。
八卦博主「吃瓜少女張小寒」以跟拍藝人聞名，先前才爆料向佐疑似出軌的消息，沒想到10日先預告將要爆「頂流的瓜」，並且開出10人名單，包括楊紫、迪麗熱巴、趙麗穎、楊冪、楊穎、蔡徐坤、肖戰、王一博、楊洋、王俊凱，每個人微博粉絲都是超過3000萬的頂流明星，要大家投票猜測會是誰。
沒想到才剛引起討論，吃瓜少女張小寒又拋震撼彈，提示這次要「炸洋窩」，而且這位藝人的微博有5000萬人追蹤，讓先前10人的名單瞬間縮減成為4人，分別是5680萬粉絲的楊洋、6000萬粉絲的楊紫、1.12億粉絲的楊冪，以及1.04億的Angelababy（楊穎），並預告11日下午五點就會揭曉答案。
貼文一出，引爆網友熱烈討論「哇！這挺牛的啊，這麼大咖的瓜啊」、「坐等吃瓜....小寒出手都不會讓我們失望的」、「應該不會又是吃飯喝酒這種戲碼吧！希望證據充足再爆料啊」、「估計就是逛街吃飯」、「別又是聚會吃飯」。（編輯：張嘉哲）