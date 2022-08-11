去杜拜上班！阿聯酋航空啟動副機師招募計畫

阿聯酋航空表示，藉由品牌綿密的全球飛行網絡，飛行員將駕駛世界上最新穎和現代化的機隊，橫跨六大洲飛往140個城市。目前，阿聯酋共擁有265架空中巴士及波音飛機，隨著阿聯酋航空不斷投資、更新機隊，飛行員未來也將有機會駕駛波音787-9夢幻客機、波音777-Xs以及A350-900s。
此外，飛行員將與技術純熟的教練，一同在公司特別設計的環境中完成培訓，培訓設施包括領先業界的10組A380及波音777飛行模擬器。隨著品牌航空業務持續成長，也為副機師們提供更豐富的職涯發展性，讓副機師有機會晉升為機師、技術飛行員、標準考核機師、考官及教官。
阿聯酋航空表示，提供優渥的薪資、住宿與教育津貼、醫療保險與牙醫給付，讓飛行員與家人享有自在充實的生活。此外，阿聯酋航空員工亦享有旅行及貨運優惠，可為親朋好友兌換阿聯酋航空全球機票，更可憑阿聯酋航空白金卡，於杜拜及全球數千家零售商店與購物中心享有系列優惠。
飛行員可使用阿聯酋航空先進的排班系統，爭取希望執飛的航班及目的地，好在特殊節日安排與親人共度美好時光。阿聯酋航空亦提供專車接送，機組人員僅須於阿聯酋航空總部辦理登記，即可在工作日便利地往返住家與機場。
阿聯酋航空的機組人員來自世界各地，為阿聯酋航空樞紐所在地 - 杜拜增添豐富、多元的文化內涵。杜拜以安全、充滿活力和科技化聞名，吸引年度重大體育賽事、各種流行時尚活動、飯店和餐廳、壯觀的景點設施、國際學校與醫院，以及一流的基礎設施紛紛匯聚於此，讓杜拜成為數百萬國際人士的首選城市。隨著航空旅遊熱潮來襲，阿聯酋航空將持續於全球最繁忙、優質且屢獲殊榮的杜拜國際機場提供服務。
符合副機師職位者須持國際民航組織頒發的有效航線運輸駕駛員執照，且具有多種引擎、多組員飛機，以及曾於最大起飛重量20噸的飛機上完成至少2,000小時飛行時數的經驗。
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