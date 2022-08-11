巴拉圭大使呈遞到任國書　蔡英文：感謝為台灣仗義執言

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蔡英文提到，費卡洛不僅是專業的外交官，擁有豐富的學經歷，也和台灣很有淵源，過去曾2度派駐台灣，並且在台取得學位，對於拉丁美洲情勢以及亞太地區事務非常熟悉。
蔡英文指出，台灣和巴拉圭是理念相近的盟邦，共享自由民主普世價值。多年來，不僅在各領域擁有豐富的合作成果，也共同推動「臺灣－巴拉圭科技大學」計畫，一起培育更多的科技人才。
蔡英文進一步指出，台灣和巴拉圭在經貿交流上，也是非常緊密的夥伴。尤其，「臺巴經濟合作協定（ECA）」生效以來，更是加速兩國之間的貿易成長。去年，台灣進口巴拉圭的優質牛肉，創新紀錄，高達2.9萬公噸。
蔡英文期待，費卡洛將持續深化2國關係，為雙方的交流合作、經貿往來，開創更多新局。她也請費卡洛代向阿布鐸表達感謝，謝謝巴拉圭政府多次在國際的重要場合，為台灣仗義執言，堅定地支持台灣。
蔡英文表示，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，民主陣線的夥伴更要加強合作、團結同心，共同守護我們信仰的價值以及生活方式。最後，她再次表達歡迎之意，並祝福費卡洛一切順利，駐台成果豐碩。
隨後，費卡洛致詞時表示，台巴兩國邦誼密切、休戚與共，共享長達65年日益強化，且從不曾間斷的正式外交關係，因此獲交付駐節在台灣的使命，讓他感到責任更加重大。
費卡洛指出，台巴兩國均愛好和平，但是為了捍衛國家的未來，在歷史艱難時刻大家不畏戰，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操。如今維護基本人權以及自由、平等、公義及法治等普世價值，更是兩國政府不可撼動的基石，同時更是鞏固並強化雙邊關係的共通理念。
費卡洛提到，巴拉圭在不同國際場合多次支持台灣，更期盼台灣可以成為國際體系的一份子。台灣在不同領域所獲致的重要成就與貢獻，都是為人類發展及克服困境的珍貴工具，如全球大爆發的新冠疫情或是其他衛生挑戰。
費卡洛說，2國在經濟發展具高度互補性，巴拉圭擁有豐沛的天然資源、優越的地理位置及司法保障，都是台商投資巴國且深入南美廣大市場的優厚條件。他也感謝台灣的協助與合作，讓台巴科技大學成為奠定巴拉圭科技發展，朝向光明未來的重要合作計畫。
費卡洛大使期盼，兩國邦誼在既存穩固基礎之下，能夠繼續促進經濟、技術合作，提升兩國雙邊經貿往來。臺灣及巴拉圭雖然相距遙遠，但對於追求經濟繁榮、社會公義、民主自由及人民福祉的理念一致，讓兩國緊密結合在一起。