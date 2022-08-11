侯友宜值得商榷說　林佳龍：台灣人民「值得斟酌」！

針對國民黨副主席夏立言率團赴中國參訪，新北市長侯友宜今（11）日出席板橋行動治理座談會，受訪表示在今年的關鍵時刻，出訪行程「可以好好思考一下」，加上昨天所說的「值得商榷」，民進黨新北市長參選人林佳龍也提出質疑，表示面對涉及國家主權與安全的議題，不能迴避，必須表明態度，否則「值得商榷」就是台灣人民要「值得斟酌」。
林佳龍表示，為什麼國民黨在朱立倫主席領導下干冒眾怒，面對中國文攻武嚇時刻還派副主席組團去中國，這個問題的確很值得商榷，為什麼非去不可？是被迫還是配合演出？特別是現在中共要統戰台灣做大外宣，做為最大的反對黨竟做出這樣的決定，令人覺得不可思議！而侯友宜過去遊走藍綠間，左右逢源，可說藍綠通吃，但遇到涉及國家安全與利益的議題，無法迴避，一但表態，不管是藍綠選民對他都會有評判，這是政治人物無法迴避的課題，侯長期閃躲這些涉及國家主權與安全的重大問題，說這樣好像有回應又好像沒有說。
林佳龍進一步指出，2005年台灣制定反分裂國家法時，連宋接連去北京，國際上受到影響，認為台灣內部也有人支持北京的主張；如今就在中共國務院發布台灣問題與新時代中國統一事業白皮書的時刻，做為最大的在野黨副主席率團訪中且非去不可，是令人質疑的地方。