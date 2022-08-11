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農漁產遭中國打壓　蘇貞昌：經濟部投入2億輔導業者

▲蘇貞昌說，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌說，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-11 14:54:062022-08-11 15:16:35

中國近來持續違反國際規範，逕自打壓我國多項目農、魚產品，引發論戰。行政院長蘇貞昌今（11）日於行政院會中表示，只要是受中國政治侵擾而受影響的國人，政府都會即時大力予以協助，不會讓辛苦善良的農漁民與殷實做生意的業者吃虧；蘇貞昌也表示，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。

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蘇貞昌說，中國近來對台灣的威逼打壓，一方面在台灣周邊軍演，侵擾台灣與周邊國家航空與海域安全，一方面透過不正當的政治手段，擾亂正常的國際貿易。中國就是如此的蠻橫不講理，不遵守國際規範，政治控制一切，所以也看到越來越多的廠商，不管是外資還是台商，都離開中國，選擇來台或回台投資。

蘇貞昌表示，中國從去年開始，對我國農產品下手，突然禁止進口，從鳳梨、釋迦到蓮霧，現在轉而打壓漁產品與食品，從石斑魚、白帶魚、竹筴魚，到柑橘類、糕餅、咖啡等。政府的態度只有一個，就是只要是受中國政治侵擾而受影響的行業、受害的廠商，政府都會在第一時間大力予以協助，減少損害，降低對相關產業的衝擊，不會讓辛苦善良的農漁民與殷實做生意的業者吃虧。

蘇貞昌表示，為因應產品遭中國禁止銷售所產生的影響，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。在農漁產品方面，「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，近年來政府持續推動農產品出口分散市場策略，降低對單一市場依賴，成效已經越來越顯著。農委會統計今年上半年農產品出口國，美國首度躍居第一大出口國，日本居次，中國已退居第三。

蘇貞昌說，在面對危機中，也看到了許多轉機，例如去年中國禁止進口台灣鳳梨，屏東縣為全台鳳梨第一大產區，首當其衝，但在導入冷鏈系統，改銷日本後，產地均價卻是連年提高，從2020年20元到2021年22元，截至今年7月是24元；而釋迦，今年迄今外銷到中國以外的市場，也較去年大幅成長超過250%，也就是2.5倍，充分展現我國農產品的競爭優勢。

蘇貞昌表示，政府已投入126億元，在全國建置農漁畜產品的冷鏈系統，而他已要求農委會全國各地同步進行，縮短期程，明年就能全數完成。請農委會展現效率，如期如質完成，藉此根本達到提升產業競爭力之目的，自己越強，就不怕外力威脅侵擾。

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