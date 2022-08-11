台美都封口？裴洛西訪團有他 行程隱密遭質疑扯秘密交易
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京反對，在亞洲行途中炫風訪台，成為國際關注焦點，其家人也同樣受人矚目。裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi Sr.）先前酒駕再度被翻出來討論，而兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）則是被挖出悄悄跟著裴洛西參加亞洲的公務行程，一同出訪的動機在美國引起了質疑聲浪。對此，裴洛西辯稱，小保羅在此行中擔任的角色是裴洛西的陪護，且沒有進行任何商業往來。
《福斯新聞》政治評論員沃特斯（Jesse Watters）近來揭露裴洛西「偷偷」帶著小保羅一起訪問亞洲。沃特斯指出，小保羅沒有正當職業，名字也未列在訪問團的正式名單上，「因為他們根本不想讓人知道，小保羅和媽媽去了亞洲。但你仔細看照片，他就在那裡。」
沃特斯直指小保羅很可能跟著搭著媽媽的便機，到亞洲進行秘密交易。小保羅在2家鋰礦開採公司的支薪名單上，而亞洲是鋰金礦場，台灣又是鋰電池生產領域的佼佼者，另外小保羅還大手筆投資新加坡能源業，而這也是裴洛西亞洲行程的另一站。
對此，裴洛西在當地時間10日解釋指出，小保羅是其亞洲行的陪護，「通常我們會邀請配偶陪同出訪，當然不是所有的人都能一起出席，但我為他與我同在而感到自豪，這對我來說非常好。」裴洛西強調，小保羅在這次旅行期間，沒有任何業務往來。
不過已高齡82歲的老保羅沒有陪同裴洛西前往亞洲，《福斯新聞》報導指出，由於老保羅在5月下旬曾涉嫌酒駕，需在8月3日前往納帕縣高等法院接受傳訊。雖然裴洛西並未說明這是否為老保羅沒有同行的原因，但時間上與裴洛西訪台時間大致吻合。