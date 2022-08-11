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中國慘了？網攻我國台鐵、超商看板　唐鳳：著手修法納管

▲唐鳳表示，已經著手修訂各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則，應很快就能完成法制作業並對外宣布。（圖／行政院提供）
▲唐鳳表示，已經著手修訂各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則，應很快就能完成法制作業並對外宣布。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-11 15:13:29

行政院數位發展部將於27日掛牌，首任部長由政委唐鳳擔任。數位部籌備工作小組今（11）日赴行政院會報告，說明數位發展部籌備進度，以及未來任務目標與組織等概況。另外，針對近期各部會網站頻頻受到境外網路攻擊，行政院長蘇貞昌表示，期待未來數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，除了縱向的指導、監督、管制，橫向聯繫也重要；唐鳳也表示，已經著手修訂各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則，應很快就能完成法制作業並對外宣布。

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▲李懷仁表示，（圖／行政院提供）
▲李懷仁表示，數位發展部將設數位策略司和資通安全署等6司2署，同時預計在今年底前成立行政法人國家資通安全研究院。（圖／行政院提供）
蘇貞昌指出，未來數位部重要任務就是建構全民數位韌性，從社會發展、產業數位轉型與資安應變三個面向來推動，不只對社會發展重要，對外也要能輸出台灣的軟實力，透過網路跨越國界，連結國際民主網絡。

面對中國持續政治、經濟、軍事脅迫，蘇貞昌說，近期政府部門及民間單位都遭受資安及假訊息攻擊事件增加，稍有不慎，就會妨害國家運作，衝擊社會安定，影響民心士氣，感謝這段時間，堅守在第一線崗位的資安人員，夜以繼日地保護民生及關鍵基礎設施。

日前公共場域電子看板遭境外勢力干擾，唐鳳表示，已經著手修訂各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則，應該很快就能完成法制作業並對外宣布。唐鳳進一步補充，原則就是公共場域的設備包括系統和服務，都不能使用危害資通的產品。

另外，關於數位發展部籌備進度，準數位部次長李懷仁表示，數位發展部將設數位策略司和資通安全署等6司2署，同時預計在今年底前成立行政法人國家資通安全研究院。另外，數位部將大幅提升約聘比例，數位部和資通安全署等機關成立第一年預算員額近600人，其中約有300人可用約聘方式進用。

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