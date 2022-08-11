北市兒童疫苗施打率墊底 洪申翰籲柯文哲：勿輕視BA.5
指揮中心宣布昨日宣布，自15日起所有來台旅客搭機前取消持2日內COVID-19 PCR報告；有醫師擔憂台灣兒童疫苗接種覆蓋率偏低，加上Omicron亞型變異株BA.5已在社區擴散。根據疾管署最新的數據，台北市疫苗接種率為六都最低，在兒童及青少年的數據也墊底。民進黨立委洪申翰今（11）日呼籲，台北市長柯文哲在最後任期，不要鬆懈防疫、輕視BA.5病毒，應提出各種獎勵措施鼓勵家長帶兒童打疫苗。
依據疾管署最新公布各縣市COVID-19疫苗接種率比較表，以全國各年齡之施打率來看，台北市第一劑90.1%、第二劑84.7%、第三劑71.2%，皆為六都最低。從出生6個月到4歲幼兒第一劑施打率來看，六都最低為新北市10.5%、台北市則為六都倒數第二12.2%。從5到11歲兒童施打率的數據則顯示，台北市第一劑65.6%為全國最低、第二劑39.0%全國倒數第二。另外，12到17歲的青少年施打率，台北市第一劑、第二劑都是全國墊底，第三劑54%全國倒數第二。
雖然疫情整體有趨緩，但目前已有許多專家指出，5到12歲正好屬於兒童多系統發炎症候群（MIS-C）好發年齡，從各類案例來看，MIS-C涉及全身性器官的發炎，包含心肌功能受損、凝血功能異常，甚至出現許多急性腸胃道症狀，會對兒童身體產生嚴重的傷害。
洪申翰批評，幼童沒有接種疫苗，容易有MIS-C發生，這已經是基本常識，柯文哲在最後任期，防疫上反而鬆懈了，如此沒有危機意識，如何捍衛台北市兒童的健康？
洪申翰呼籲，柯文哲的任期剩下100多天，應該盡力把握時間研議各項獎勵方案，破除家長對於施打疫苗的擔憂，鼓勵家長帶孩童施打疫苗。邊境開放和防疫逐漸解封已成趨勢，增加疫苗覆蓋率才是對兒童健康保護最好的方式。