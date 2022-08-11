藍綠厭惡感高過支持度　鄭文燦：民主不該是厭惡感的競爭

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桃園市民對於政黨支持度，民進黨高於國民黨約6%；但在政黨厭惡度方面，市民對藍綠兩黨的厭惡度都高於支持度。根據《菱傳媒》公布最新網路民調，針對桃園市民對於政黨支持度方面，民進黨以28.39%領先，接著依序是國民黨22.65%、台灣民眾黨8.39%，台灣基進黨1.23%和時代力量1.14%；另外，在負面黨性調查部份，反綠佔39.1%，反藍有38.06%，中間比例為22.84%。
桃園政治版圖過去一般都認為是藍大於綠的地區，但這次民調結果顯示政黨支持度一改過去藍大於綠的傳統，綠超越藍約6%，對此鄭文燦表示，民進黨在桃園的執政是受到肯定的，特別是他擔任市長8年，打破了藍綠的高牆，不分族群、不分地域建設桃園，這個執政的成果也會反射在民調的支持度上。鄭文燦認為，不要把選民當作鐵板一塊，也不要用藍綠的版塊來劃分，相信桃園市民會支持這種不分藍綠、不分地域的執政方式。
至於負面黨性調查結果，討厭民進黨跟討厭國民黨的比例僅差距1.04%，是否與這次選舉有直接關係？鄭文燦說，這次選舉比較令人遺憾的是，一開始就陷入所謂的抹黑比賽，沒有回到市政的焦點，特別是在野的陣營，幾乎是鋪天蓋地，運用各種側翼、網路、民嘴，讓選戰的焦點失焦。鄭文燦表示，這樣子的操作方式的確會讓民意比較極化，互相討厭對方，不利於民主政治發展，「民主應該是一個好的競爭，而不是一個厭惡感的競爭。」