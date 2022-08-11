中市民急著出走？　議員：不再期待幸福城市

台中市議會今(11)日進行民政業務質詢，民進黨議員張耀中表示，盧市長說要打造台中為幸福城市，但是台中人口卻不斷流出，人口數負成長，與林佳龍時代大相逕庭，這是因為台中人對這個城市不再有期待？對盧市長的執政失去信心？

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議員張耀中、黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿在聯合質詢時拿出數據表示，林佳龍市長任內，台中人口數是不斷成長的，107年11月突破280萬人，最高來到282萬多人，4年任內增加8萬4059人。但是盧秀燕任內卻剛好顛倒，人口數直直落，從109年5月並且開始負成長，111年5月更跌破280萬人大關，截至7月止，總人口數減少2913人。







張耀中說，林佳龍時代人口數增加8萬多人，盧市長減少2913人，這ㄧ來ㄧ往，有著很大的差異。盧市長說要打造台中市為幸福城市，但是市民卻以出逃台中市給予回應，是市民對台中市不再有願景期待？對盧市長已經失去信任？







謝志忠表示，盧市長號稱媽媽市長，結果媽媽的小孩卻急著出走，其中原因，市府有必要正視。治安不佳、市民所得低、房價居高不下等，詢問是否是這些原因導致市民急著出走？







黃守達則指出，桃園、彰化、花蓮、台東、金門、馬祖於2021年仍然得以維持人口正成長，根據資料顯示，這些縣市每胎30000元的生育津貼可能是主因。而台中市目前生育津貼僅20000元，黃守達建議，市府應該再加碼生育津貼加強年輕人生育的誘因，搭配整體托育環境的提升，從根本解決台中市人口持續負成長的問題。





