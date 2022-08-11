蔡英文要全黨團結挺堅！張善政：帶頭毀壞教育體系價值觀

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張善政昨晚在臉書發文，以「為了選舉輸贏賠掉臺大，這真的值得嗎？」 為題，反問同樣身為台大校友的蔡英文「手握權力卻反過來傷害母校、傷害台灣的國際學術聲譽，您真的問心無愧嗎？ 」
張善政今接受媒體訪問時表示，教育是百年大計，砲轟蔡英文以總統之尊帶頭毀壞教育體系的價值觀，做法非常令人不齒，相信對於蔡英文的做法，民眾心中都會有自己的一把尺。
張善政指出，民主化以來，每一任的總統都是台大人，這是台大的殊榮，也是台大的責任，他和蔡英文入學的時間相近，雖然在不同的學院求學，但也都曾聽說過在威權時期，台大的師長、學長姐們不向權力低頭、維護學術自主的風骨；但近來在蔡英文領導下的民進黨，卻對台大發出了種種的詆毀、抹黑、抹紅、攻訐，甚至直接要求黨公職無條件地「相信同志」，罔顧台大學倫會提出的種種證據與質疑
張善政說，「學術倫理」、「誠實」的品德，無關選舉、無關政黨競爭，是「大是大非」的問題，為了一次選舉的輸贏，一舉摧毀幾代台大人樹立的自由校風，一舉摧毀台灣的學術倫理及國際聲譽，這真的值得嗎？這是他的疑問，相信也是每一位台大人、每一位台灣人民心中的疑問。
而最新民調指有超過6成2民眾希望林智堅退選，張善政認為，林智堅他本人要不要退選，應該由他自己決定，他如果決定要繼續選下去，他必須對他的誠信、對所有桃園鄉親有一個交代。