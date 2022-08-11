中市廟宇低碳認證　議員批不及格

台中市政府自訂紙錢減量及集中燃燒辦法，總量應逐年降低至少2％，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達今在議會質疑，目標達成率逐年下滑至去年僅1.22％，而且今年廟宇低碳認證家數創下歷史新低，議員還當場發現區長們推廣不力，直批政策跳票、不及格，要求增加誘因。

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張玉嬿說，依中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法，可交給清潔隊集中處理，而且應該分年減少紙錢使用量，每年採購總量應較前一年度降低至少2％，但全市登記立案廟宇978家，集中清運僅僅181家，不到五分之一。

她批評，紙錢108至110年分別減量1.47％、1.26％、1.22％，目標達成率逐年下滑，連台中審計處都要求應該更積極，市府竟連自訂目標都沒能力達成，紙錢減量政策跳票、不及格，照這個趨勢下去，50年也沒有辦法趨近於0。

張玉嬿質疑，宗教場所低碳認證推動多年，108-111年分別是49、53、54、43家，今年是歷史新低紀錄，也相當難堪。從紙錢減量、宗教場所低碳認證這二項政策執行成效來看，民政局對寺廟降低空污和發展低碳城市不夠用心，應該多深入區里和廟宇協談，扛起紙錢減量的責任。

民政局長吳世瑋表示，市府積極協請各區公所，和地方廟宇協調溝通，台中市目前登記立案的公廟約有978家，配合紙錢集中清運的宮廟181家，設置環保金爐宮廟227家，比例超過1/5，因為宮廟屬民間信仰，市府會持續追蹤、協談。