中市廟宇低碳認證　議員批不及格

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張玉嬿說，依中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法，可交給清潔隊集中處理，而且應該分年減少紙錢使用量，每年採購總量應較前一年度降低至少2％，但全市登記立案廟宇978家，集中清運僅僅181家，不到五分之一。
她批評，紙錢108至110年分別減量1.47％、1.26％、1.22％，目標達成率逐年下滑，連台中審計處都要求應該更積極，市府竟連自訂目標都沒能力達成，紙錢減量政策跳票、不及格，照這個趨勢下去，50年也沒有辦法趨近於0。
張玉嬿質疑，宗教場所低碳認證推動多年，108-111年分別是49、53、54、43家，今年是歷史新低紀錄，也相當難堪。從紙錢減量、宗教場所低碳認證這二項政策執行成效來看，民政局對寺廟降低空污和發展低碳城市不夠用心，應該多深入區里和廟宇協談，扛起紙錢減量的責任。
民政局長吳世瑋表示，市府積極協請各區公所，和地方廟宇協調溝通，台中市目前登記立案的公廟約有978家，配合紙錢集中清運的宮廟181家，設置環保金爐宮廟227家，比例超過1/5，因為宮廟屬民間信仰，市府會持續追蹤、協談。
吳世瑋說，根據「台中市宗教場所低碳認證辦法」，從105年至今持續推動中，低碳認證的宮廟108年49家、109年53家、110年54家、111年43家，共199家，市府會再增加協助宮廟認證，這幾年推行下來部分宮廟改善良多，祭拜時只剩主祭者及左右兩邊人員拿香，其他人用手祭拜，「中元祭祖紙錢減量、清香一炷心誠已足！」將逐漸輔導宮廟普及環保祭祀。